英国现另一变种病毒  确诊者曾到南非

（德国之声中文网）英国发现来自南非的另一种变种新冠病毒，跟早前在英国境内的变种病毒同样更具传染力，甚至变异更多。英国疫情专家小组成员指，新病毒株或已传播至欧洲大部分国家。

英国衞生大臣汉考克（Matt Hancock）周三（23日）表示，两个确诊病例都在过去数周内到过南非，他宣布即时对南非实施入境限制，任何两周内曾到南非者须自我隔离。

南非上周公布发现新冠病毒新变种，可能导致近日确诊个案急升，从12月初每天不到3000宗确诊病例，增至近日超过9500例，而新感染患者平均年龄都较轻。

英国政府如临大敌，自26日起萨塞克斯（Sussex）丶牛津郡（Oxfordshire）丶剑桥（Cambridge）等东南部城市升至第四级警戒级别，料将影响600多万人。多家英国传媒报导，政府高层曾开会讨论在26日实施全国封城，《镜报》引述消息人士说：「形势发展很快，所以我们需要以同样的速度来应对。」

英法边境有条件重开

随着英国出现变种病毒株，已有超过50个国家及地区对英国封关。在欧盟介入後，部分欧洲国家周三（23日）起有条件放宽入境禁令。

其中英法两国达成协议，法国放松自周一（21日）起实施的海陆空封锁，容许欧盟公民出示72小时内的病毒阴性检测结果後进入法国，但仍禁止英国人入境。来往英法的航班丶船及欧洲之星列车周三早上重投服务，有持阴性报告的乘客乘车赶回法国度圣诞。

但至少2800名货车司机仍滞留在英国南部肯特郡的多佛港，该区设施差，也缺乏病毒检测设备，大批司机鸣笛抗议，更一度与在场警员发生冲突。

法国司机Laurent Beghin对法新社说，他在周日交付了油漆货物，但周三仍被困在英国，「回家过圣诞？算了吧」。

美国逾百万人接种疫苗

外界关注现存新冠疫苗是否能防御新变种病毒，英格兰公共卫生署教授霍普金斯（Susan Hopkins）说：「有很强的证据表明疫苗有效，因为疫苗会产生很强的免疫反应，而且其作用范围很广，可以对抗很多变异的病毒。」

疫苗公司BioNTech联合创始人也表示，疫苗「极有可能」对在英国检测到的变异病毒株起作用，否则可以在六周内进行调整。

而在全球新冠确诊个案排第一的美国，自首批疫苗获批後的10天以来，已有超过100万人注射第一剂，美国疾控中心主任雷德菲尔德形容这是一个重要里程碑。

不过这与美国政府力拼年底前接种人数达2000万人的目标仍相差甚远。继总统当选人拜登公开施打辉瑞疫苗後，即将年届80岁的美国首席防疫专家佛奇（Anthony Fauci），也於周二（22日）在现场直播下接种莫德纳疫苗。确诊後康复的美国总统特朗普则未公布接种日子。

瑞士丶卡塔尔和迪拜在周三（23日）进行了首批疫苗接种，塞尔维亚和重灾区墨西哥则计划在周四（24日）展开疫苗接种计划。

李澄欣/杨威廉（法新社丶路透社）

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