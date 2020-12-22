 英国现另一变种病毒  确诊者曾到南非 | 科技环境 | DW | 24.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

英国现另一变种病毒  确诊者曾到南非

英國因境內出現變種病毒遭50國封鎖之際，再發現兩個新增確診病例涉及南非的另一變種病毒，而且比先前的病毒更強。英國政府如何應對？新冠疫苗還有效嗎？

Niederlande Hook | Coronavirus | Parkplatz, Verkehr Großbritannien

英国疫情专家小组成员指，新病毒株或已传播至欧洲大部分国家。

（德国之声中文网）英国发现来自南非的另一种变种新冠病毒，跟早前在英国境内的变种病毒同样更具传染力，甚至变异更多。英国疫情专家小组成员指，新病毒株或已传播至欧洲大部分国家。

英国衞生大臣汉考克（Matt Hancock）周三（23日）表示，两个确诊病例都在过去数周内到过南非，他宣布即时对南非实施入境限制，任何两周内曾到南非者须自我隔离。

南非上周公布发现新冠病毒新变种，可能导致近日确诊个案急升，从12月初每天不到3000宗确诊病例，增至近日超过9500例，而新感染患者平均年龄都较轻。

英国政府如临大敌，自26日起萨塞克斯（Sussex）丶牛津郡（Oxfordshire）丶剑桥（Cambridge）等东南部城市升至第四级警戒级别，料将影响600多万人。多家英国传媒报导，政府高层曾开会讨论在26日实施全国封城，《镜报》引述消息人士说：「形势发展很快，所以我们需要以同样的速度来应对。」

英法边境有条件重开

随着英国出现变种病毒株，已有超过50个国家及地区对英国封关。在欧盟介入後，部分欧洲国家周三（23日）起有条件放宽入境禁令。

Großbritannien Folkestone | Grenzschließung Frankreich | Verkehr in

至少2800名货车司机仍滞留在英国南部肯特郡的多佛港，该区设施差，也缺乏病毒检测设备，大批司机鸣笛抗议，更一度与在场警员发生冲突。

其中英法两国达成协议，法国放松自周一（21日）起实施的海陆空封锁，容许欧盟公民出示72小时内的病毒阴性检测结果後进入法国，但仍禁止英国人入境。来往英法的航班丶船及欧洲之星列车周三早上重投服务，有持阴性报告的乘客乘车赶回法国度圣诞。

但至少2800名货车司机仍滞留在英国南部肯特郡的多佛港，该区设施差，也缺乏病毒检测设备，大批司机鸣笛抗议，更一度与在场警员发生冲突。

法国司机Laurent Beghin对法新社说，他在周日交付了油漆货物，但周三仍被困在英国，「回家过圣诞？算了吧」。

美国逾百万人接种疫苗

外界关注现存新冠疫苗是否能防御新变种病毒，英格兰公共卫生署教授霍普金斯（Susan Hopkins）说：「有很强的证据表明疫苗有效，因为疫苗会产生很强的免疫反应，而且其作用范围很广，可以对抗很多变异的病毒。」

DW.COM

第二波疫情、传染力大增的变种病毒……英国卫生系统NHS正承受着千钧重压。在他们眼中，原定12月31日的“彻底脱欧”，将成为英国不可承受之重。

在欧盟呼吁成员国在特定条件下让困在英国的国民返国後，法国宣布23日有条件解除对英国所实施的货运禁令。世卫也将於23日召开大会，召集成员国针对变种新冠病毒讨论对策。

为应对在英国变异的新冠病毒，法国关闭了两国边境，造成大量货车滞留，食品供应可能也将受到影响。欧盟呼吁各成员国取消对英国的禁令。

疫苗公司BioNTech联合创始人也表示，疫苗「极有可能」对在英国检测到的变异病毒株起作用，否则可以在六周内进行调整。

而在全球新冠确诊个案排第一的美国，自首批疫苗获批後的10天以来，已有超过100万人注射第一剂，美国疾控中心主任雷德菲尔德形容这是一个重要里程碑。

不过这与美国政府力拼年底前接种人数达2000万人的目标仍相差甚远。继总统当选人拜登公开施打辉瑞疫苗後，即将年届80岁的美国首席防疫专家佛奇（Anthony Fauci），也於周二（22日）在现场直播下接种莫德纳疫苗。确诊後康复的美国总统特朗普则未公布接种日子。

瑞士丶卡塔尔和迪拜在周三（23日）进行了首批疫苗接种，塞尔维亚和重灾区墨西哥则计划在周四（24日）展开疫苗接种计划。

李澄欣/杨威廉（法新社丶路透社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

UK Corona Pandemie | Dublin

变种新冠病毒数国现踪 世卫：疫情尚未失控 22.12.2020

在多国出现变种新冠病毒株的案例後，数十国21日对英国宣布禁航令。虽然世卫强调，这个病毒引爆的疫情尚未失控，但英国专家警告，这个病毒恐更容易感染孩童。

Großbritannien Stau Brexit Dover

法国解除对英禁运令 世卫召开紧急大会 23.12.2020

在欧盟呼吁成员国在特定条件下让困在英国的国民返国後，法国宣布23日有条件解除对英国所实施的货运禁令。世卫也将於23日召开大会，召集成员国针对变种新冠病毒讨论对策。

Großbritannien London | Coronakrise

关于英国变种病毒的三个基本认识 21.12.2020

新冠病毒的一种变种病毒株在伦敦与英国东南部广传。科学家认为这种新的变异病毒株传染力明显高于其他菌株。以下是我们目前知道的信息。

广告

经济纵横

Frankreich Paris Alibaba Logo

北京立案调查阿里巴巴 官媒：加强反垄断

阿里巴巴与蚂蚁集团24日接连传出将遭中国政府调查与约谈。中国官媒《人民日报》在一篇评论中表示，此举是要加强在互联网领域的反垄断措施，促进平台经济「健康发展」。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  