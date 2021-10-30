英国率先批准使用全球首款抗新冠药物

（德国之声中文网）英国药品与保健品监管局（MHRA）周四（11月4日）批准使用美国默克公司研发的新冠病毒治疗药物莫努匹拉韦（molnupiravir）。

英国药品与保健品管理局说，这种药物"安全有效地降低了轻度至中度新冠患者的住院和死亡风险，这些患者发展为严重疾病的风险增加"。

这是全球面世的首款抗新冠口服药物。英国是第一个为治疗新冠病毒药物开绿灯的国家。贾维德(Sajid Javid)称批准使用该药物是 "我们国家的历史性一天"。

贾维德在一份声明中说："对于最脆弱的和免疫抑制的患者者来说，这是一个游戏规则的改变，他们很快就能接受这种突破性的治疗。"

莫努匹拉韦在英国的品牌名称为Lagevrio。上个月，英国表示已经成功地获得了48万个疗程的该种药物。

欧盟和美国的监管机构也在审核莫努匹拉韦的使用。

默克：年底前将生产1000万个疗程的莫努匹拉韦

默克公司表示，到今年年底，它将能够生产1000万个疗程的莫努匹拉韦。

对于那些尚未能够采购到足够剂量疫苗的发展中国家来说，这种药物可能特别有用。它可以帮助减轻医院的压力，并遏制新冠疫情的爆发。

该公司此前表示，它已经与印度仿制药品制造商达成了许可协议，以帮助为100多个中低收入国家提供莫努匹拉韦。

(美联社、路透社、德新社)

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