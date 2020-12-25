 英国港口大堵车 司机路边过圣诞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.12.2020

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时政风云

英国港口大堵车 司机路边过圣诞

数千名卡车司机仍被困在英格兰东南部，等待穿越英吉利海峡前往法国。虽然边境已经重新开放，但堵塞预计还将持续数天。

Großbritannien Ashford, Kent | Coronavirus | LKW, Verkehr

（德国之声中文网）几天时间过去了，数千名卡车司机和旅行者仍然被困在英国南部港口多佛。他们只好在路上度过今年的圣诞节。

为了阻止一种新冠变种病毒的传播，自周日开始，法国关闭了与英国接壤的边境，货运卡车被困在途中。除了在多佛镇周围的高速公路上排起的长龙之外，还有数千辆卡车被转移到附近的机场，等待清理货物。

UK Port of Dover LKW Stau

卡车大排长龙困在英国南部港口多佛

周三，法国部分边境重新开放，漫长的等待出现了希望。

因为增加了严格的新冠病毒测试程序，卡车队伍行进缓慢，数百名英军士兵前往协助。法国和波兰也派出人员前往协助。许多滞留的卡车来自东欧。

Großbritannien Stau im Port of Dover LKW Fahrer Coronatest

驾驶员必须经过测试且结果为阴性才能进入法国


志愿者带来圣诞欢乐

 一些志愿者们为不能回家过节的司机们带来了食物和圣诞礼物，以免他们的路边圣诞节庆祝活动太令人沮丧。

Großbritannien Dover LKW Stau Helfer

志愿者为困在多佛港口的卡车司机带来补给品

据天空新闻台报道，英国交通大臣沙普斯（Grant Shapps）表示，政府正在 "竭尽全力"让司机们回家过圣诞节，并已向军队发出 "特别指示，要求军队控制感染测试流程和载重卡车的管理"。

然而，对于遇阻者来说，为时已晚，只能在路上过圣诞节了。虽然大堵塞源自疫情防控，但是一些评论家从中看到另外一种担心，那就是假如英国退欧未能达成协议，那将出现怎样的情况。

好在伦敦和布鲁塞尔周四（12月24日）已经宣布，英国和欧盟已经达成退欧协议 ，让人们长舒了一口气。

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