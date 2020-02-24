英国法院再次聆讯阿桑奇引渡案

（德国之声中文网）伦敦有8座监狱，49岁的阿桑奇被关在为恐怖分子和重犯准备的贝尔马什监狱。该监狱以戒备森严著称，被维基百科称为“英国版的关塔那摩”。迄今为止，阿桑奇已入狱一年半。

本周一，阿桑奇被带离贝尔马什监狱牢房，送到伦敦中央刑事法院接受聆讯。今后三周内，这家法院将决定阿桑奇的命运，即是否根据泄漏伊拉克、阿富汗战争的秘密等18项指控将他引渡到美国。

当阿桑奇被送进中央刑事法院大楼时，包括英国时装设计师维维安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）和阿桑奇的伴侣斯特拉·莫里斯（Stella Moris）在内的数十名支持者高举“不要引渡阿桑奇”、“停止这场政治审判”等标语牌，在法院外举行抗议。阿桑奇本人身穿白衬衣和深色西装，打着栗色领带，戴着眼镜，一头银发梳理得整整齐齐。

美国检察官对阿桑奇提出18项指控，指其公开美国10年前的军事机密，如果罪名成立，阿桑奇最高可以被判175年徒刑。

这些指控包括阿桑奇和美国军方情报人员曼宁（Chelsea Manning）对五角大楼计算机进行黑客袭击，公开了有关伊拉克和阿富汗战争的数以万计的秘密外交邮件和军事文件。

在六月的新起诉书中，美国检察官还称阿桑奇和黑客组织成员密谋并寻求招募黑客，为维基解密提供情报。

阿桑奇的律师指责起诉阿桑奇是出于政治动机滥用权力，这将扼杀新闻自由，让全世界的新闻工作者面临风险。律师指出，阿桑奇是一名记者，受到美国第一修正案保护，他所泄漏的文件曝光了美国军方犯下的错误。

阿桑奇本周一在法庭上再次表示反对引渡。对他的引渡聆讯原本2月已开庭，但因英国的新冠疫情而延期。对这起引渡案的审理计划于10月初结束。

乐然／苗子（美联社、法新社）



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