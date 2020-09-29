英国法官拒绝美国引渡阿桑奇

（德国之声中文网）周一（1月4日），英国法官拒绝了美国以间谍罪引渡维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）的请求。

伦敦地方法院法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）在周一上午作出裁决说，由于阿桑奇的精神健康状况，引渡对他来说将是 "压迫性的"。如果被送往美国，他很可能会自杀。

因为维基解密2010年发布的50万份秘密文件，阿桑奇在美国面临18项指控。这些文件详细描述了美国在阿富汗和伊拉克的军事行动的诸多方面。

如果被引渡到美国定罪，阿桑奇可能被判处最高175年监禁。

法官怎么说？

巴莱塞法官驳回了辩方认为阿桑奇受到言论自由权利保护的主张，称他的 "行为如果被证实，在这个司法管辖区将构成犯罪，不会受到他的言论自由权的保护"。

但是她说，阿桑奇患有抑郁症，如果在美国坐牢可能会加重病情。

这位法官说，阿桑奇有 "智谋和决心''来规避狱方可能采取的任何自杀预防措施。

该法院在官方推特上发布了此案判决书全文的链接。

阿桑奇是谁？

阿桑奇1971年出生于澳大利亚东北部的汤斯维尔，今年49岁。

2006年，他和同伴一起创立了维基解密网站。该网站允许人们匿名提交泄密文件。

2010年初，维基解密公布了一段美国军方的机密视频，视频显示2007年美军阿帕奇直升机在一次巴格达的空中袭击造成十多人死亡，其中包括两名路透社的雇员。这让维基解密和阿桑奇成为舆论热点。

维基解密公布了数十万份美国外交机密电报，其中包括美国对世界各国领导人的评价，俄罗斯总统普京到沙特王室成员都名列其中。

2010年，阿桑奇被指控在访问瑞典期间涉嫌性侵，遭到瑞典警方通缉。

人权组织批评他在公布阿富汗战争信息时没有充分保护线人。

为了避免因性侵指控被引渡到瑞典，阿桑奇躲进厄瓜多尔驻伦敦大使馆并获得庇护，从2012年一直呆到2019年。

2019年厄瓜多尔政权易手，阿桑奇的庇护被终止。随后，因当初违反保释规定，他被英国警方逮捕。

根据他的律师、医生和联合国专家的说法，使馆避居期间，阿桑奇身心遭受了创伤。

张平/ 达扬 (法新社，德新社，路透社)