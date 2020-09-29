 英国法官拒绝美国引渡阿桑奇 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.01.2021

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时政风云

英国法官拒绝美国引渡阿桑奇

英国法院裁定，因为精神健康原因，维基解密创始人阿桑奇不能被引渡到美国。2010年，维基解密发布了数十万份秘密文件，因此遭到美国指控。如果指控罪名成立，他可能被判最高175年监禁。

UK Assange-Prozess | Skizze

2021年1月4日阿桑奇在伦敦庭审的画图

（德国之声中文网）周一（1月4日），英国法官拒绝了美国以间谍罪引渡维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）的请求。

伦敦地方法院法官巴莱塞（Vanessa Baraitser）在周一上午作出裁决说，由于阿桑奇的精神健康状况，引渡对他来说将是 "压迫性的"。如果被送往美国，他很可能会自杀。

因为维基解密2010年发布的50万份秘密文件，阿桑奇在美国面临18项指控。这些文件详细描述了美国在阿富汗和伊拉克的军事行动的诸多方面。

如果被引渡到美国定罪，阿桑奇可能被判处最高175年监禁。

法官怎么说？

巴莱塞法官驳回了辩方认为阿桑奇受到言论自由权利保护的主张，称他的 "行为如果被证实，在这个司法管辖区将构成犯罪，不会受到他的言论自由权的保护"。

但是她说，阿桑奇患有抑郁症，如果在美国坐牢可能会加重病情。

这位法官说，阿桑奇有 "智谋和决心''来规避狱方可能采取的任何自杀预防措施。

该法院在官方推特上发布了此案判决书全文的链接。

阿桑奇是谁？

阿桑奇1971年出生于澳大利亚东北部的汤斯维尔，今年49岁。

2006年，他和同伴一起创立了维基解密网站。该网站允许人们匿名提交泄密文件。

2010年初，维基解密公布了一段美国军方的机密视频，视频显示2007年美军阿帕奇直升机在一次巴格达的空中袭击造成十多人死亡，其中包括两名路透社的雇员。这让维基解密和阿桑奇成为舆论热点。

维基解密公布了数十万份美国外交机密电报，其中包括美国对世界各国领导人的评价，俄罗斯总统普京到沙特王室成员都名列其中。

观看视频 05:41

维基解密内幕

2010年，阿桑奇被指控在访问瑞典期间涉嫌性侵，遭到瑞典警方通缉。

人权组织批评他在公布阿富汗战争信息时没有充分保护线人。

为了避免因性侵指控被引渡到瑞典，阿桑奇躲进厄瓜多尔驻伦敦大使馆并获得庇护，从2012年一直呆到2019年。

2019年厄瓜多尔政权易手，阿桑奇的庇护被终止。随后，因当初违反保释规定，他被英国警方逮捕。

根据他的律师、医生和联合国专家的说法，使馆避居期间，阿桑奇身心遭受了创伤。

张平/ 达扬     (法新社，德新社，路透社)

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阿桑奇藏匿使馆期间与律师相恋产子

英国媒体报导，维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）在藏匿于厄瓜多驻伦敦大使馆的期间，和他的律师莫里斯（Stella Morris）相恋并诞下两子。如今，他的未婚妻担忧他在监狱中染上新冠病毒，呼吁英国政府释放阿桑奇。  

美国司法当局延伸对阿桑奇指控

现在，阿桑奇还被控教唆他人盗窃网络信息。不过，此举不会导致这位维基解密创始人的处境更糟：根据现有指控，已能判处他最高175年监禁。  

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伦敦一家法院周一开始审理维基泄密创始人阿桑奇（Julian Assange）引渡美国案。如果他在美国被定罪，将面临最高175年的监禁。  

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