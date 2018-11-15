英国欧盟“离婚”协议有哪些内容？

（德国之声中文网）

过渡阶段

3月29日，英国将退出欧盟，接下来是一个过渡阶段。在这段过渡时间里，英国将暂时留在欧盟内部市场和关税同盟，以防止经济遭受重挫。这个阶段将持续近两年到2020年12月31日结束。但是，如果英国在2020年7月1日之前提出要求，过渡期可以延长一次。

过渡期延长之后，英国必须继续承认欧盟的规则，但是没有自己的投票权，并有义务继续支付欧盟会员费。但是伦敦方面在此期间可以缔结"国际协定"，例如在贸易领域，但是协定只能在过渡期结束后才能生效。

欧盟公民

在英国目前生活着大约300万来自欧盟国家的人，同时也有大约100万英国人在欧盟国家生活，上大学或工作。他们的医疗保险、退休金和其它社会福利均有保障。对在过渡阶段才来到其它欧盟国家的英国人来说也是如此。据欧盟谈判代表巴尔尼（Michel Barnier ）说，英国人在欧盟国家的整个生活期间，都可以将其家庭成员，无论是夫妻、生活伴侣、 孩子或者父母等接来实现家庭团聚。

财政义务

根据所达成的协议，即使已过脱欧的日期或者过渡期也已结束，英国仍要履行作为欧盟成员国时所承诺的一切财政义务。具体的资金数额尚未确定，而是仅仅确定了计费的方式。英国政府估计履行该义务需要350亿至390亿英镑（约合402亿至448亿欧元）的资金。在2020年之前，英国还将继续参加欧盟每年的财政计划，超过2020年之后即便过渡期延长，英国也不再受到财政义务的束缚。

北爱尔兰问题

英国的北爱尔兰省与欧盟成员国爱尔兰之间的边界是英国退欧带来的最棘手问题。原因是耶稣受难节协议中的一些规定。该协议是结束爱尔兰天主教民族主义分子与虔诚的新教教徒之间的北爱尔兰血腥冲突的一个里程碑。不设边检是该协议的一个基本内容。但是在英国退欧之后，就有可能设立"硬性边界"，对过往的人和货物重新进行边境检查，这是双方无论如何都想避免的。

此外，双方都希望竭尽全力，争取在过渡期结束前6个月内签署贸易协定。如果不成功的话，可以延长脱欧过渡期或者让整个英国继续留在欧盟的关税联盟。在这种情况下，对于北爱尔兰来说，欧盟内部市场的规定将继续有效，北爱和爱尔兰之间也就不会设立关卡了。