英国检讨对中关系 瑞典有意探究新冠起源

(德国之声中文网) 英国国会外交委员会周三(4月29日) 询问政府，是否计划利用国际机制让中国负起疫情扩散的责任。

跨党派议员要求政府提出与中国应对的策略，比如北京在提出预警时的角色、它在医疗与工业供应链上的角色，以及英国与其他盟友对中国的依赖性。

外交委员会询问政府是否有意在如世界卫生组织、G7集团、G20等国际场合，要求其他与会国「对中国为其试图控制有关COVID-19的言论，而误导国际社会负责」。

英国驻美大使皮尔斯(Karen Pierce)在华尔街日报举办的视频活动上表示，她支持对新冠病毒的起源以及世卫的反应展开独立调查，但也认为抗击疫情应当还是被列为第一优先要务。

她说: 「我们到头来还是需要从这场疫情中学到什么，就像我们从2014年伊波拉病毒中学习一样。我们需要知道我们应该怎么样才能做得更好...我们认为这种对国际合作的检讨或改革是接下来我们会看到的。」她也说英国政府有意检讨世界卫生组织应对疫情的方式并且进行改革。

瑞典自告奋勇对欧盟提议

南华早报报导，瑞典正在准备要求欧盟对新冠病毒的起源展开独立调查。在疫情爆发之前，瑞典与中国的关系就已经十分紧张，如果瑞典对欧盟提出独立调查的要求，可能让两国关系进一步恶化。

周三(4月29日)，卫生部长哈伦格伦(Lena Hallengren)表示，瑞典愿意对欧盟提出此请求: 「现在全球疫情逐渐稳定，对新冠病毒的起源与扩散开启国际性的独立调查，不但合理也是重要的。」她说: 「整个国际社群－包括世界卫生组织－如何对抗疫情，也应该要被调查。」

但是另一方面，瑞典外交部长林德(Ann Linde)则认为任何跟疫情有关的调查应该要等疫情完全结束之后再开始。她认为在现在这个关头，最重要的是让世界卫生组织做防疫的工作，还不到追究责任的时后。但她也说这不代表瑞典对世界卫生组织「满意」。

瑞典与中国的关系从书商桂民海在2015年被捕就已经恶化。被捕当时桂民海已经归化为瑞典公民，但之后中国法院称，由于桂民海2018年申请恢复其中国国籍，基于中国不允许双重国籍的规定，桂民海形同放弃瑞典籍。2020年2月，桂民海被判刑十年。4月，瑞典不仅关闭境内所有孔子学院，许多瑞典城市也相继解除与中国的姐妹市关系。

张慈(综合报导