英国暂停运用引争议水力压裂技术

（德国之声中文网）在一个水力压裂开采页岩气矿场附近发生多次地震后，英国政府宣布暂停这一引发争议的开采技术。经济大臣利德索姆（Andrea Leadsom）指出，相关监管机构的一份报告表明，"我们不能排除对当地居民有更多不可接受的影响的可能性。"环境保护人士和在野党阵营欢迎政府暂停的决定，但要求彻底禁止这一技术。

气候保护组织"350.org "上周六（11月2日）通报说，"这是气候保护运动曾看到过的最大胜利之一"。绿色和平组织要求加快扩大风能和太阳能等再生能源的生产。

中止水力压裂技术的原因是对位于英国西北部的兰开夏郡（Lancashire）页岩气试验开采场附近发生地震的担忧。当地已记录到相关地质活动。在今年8月底试验开采场附近发生2.9级地震后，试开采作业已被叫停。

停止多年后，英国一年前刚恢复水力压力技术，--将水、沙、化学剂形成的混合液体压入地下，页岩因此产生裂纹，气或油可经由它们，通过管道来到地面。环境保护组织对这一技术有多种担心，其中包括经由化学剂导致饮用水污染。

经济大臣利德索姆在接受英国广播公司BBC4台采访时不无遗憾地指出，政府宣布暂停使用水力压裂技术，"直至有新证据"，能证明这一技术无损环境，"但我们已清楚地表明，我们以科学为准"。对约翰逊首相的保守政府而言，这一中止乃是彻底的转折。迄今，约翰逊始终激赏该技术。

利德索姆强调，页岩气有着巨大潜力，成为"通向无污染未来的一座桥梁"，但她"也一再明确说过，开采页岩气必须是安全的"。不过，这位大臣拒绝永久停止使用水力压裂开采技术。她的理由是，该技术"向英国提供了一种了不得的可能性"。

工党有意将相关议题在12月12日的国会选举前就作为一项选战内容。工党主席科尔宾指控约翰逊首相是在使用"选举欺谝"手法。

在德国，禁止使用水力压裂技术开采页岩、陶土、泥灰岩和炭层岩中的油气。目前，仅上马4项用于科研的实验措施。使用水力压裂技术从砂岩开采油气则已推行多年。

凝炼/石涛（德新社）