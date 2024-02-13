 英国智库：全球冲突预示“危险的十年” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.02.2024

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新闻广角

英国智库：全球冲突预示“危险的十年”

英国一家军事智库警告说，全球紧张局势预示着人类面临“很可能是更加危险的十年”，西方国家面临包括俄罗斯对乌克兰的持续入侵、中国的军事现代化和中东事件所带来的各种挑战。

Gazastreifen | Rauchwolken nach Luftangriffen auf Rafah

（德国之声中文网）英国一家军事智库周二（2月13日）警告说，以色列-哈马斯战争、乌克兰持续不断的战事以及印度洋-太平洋和非洲日益加剧的紧张局势预示着人类面临"很可能是更加危险的十年"。

总部设在伦敦的国际战略研究所（IISS）在其年度"军事平衡"报告中说，世界已进入"高度不稳定的安全环境"，而且这种环境将持续下去。

该报告说："当前的军事安全形势预示着接下来很可能是一个更加危险的十年，其特点是一些国家肆无忌惮地运用军事力量来谋求权利主张。"

报告还指出，"作为应对策略，志同道合的民主国家希望加强双边和多边防务关系"。

报告还说，"不安全时代"正在重塑全球国防工业格局，美国和欧洲"在几十年投资不足之后"正在增加导弹和弹药的生产。

在俄罗斯入侵乌克兰两周年即将来临之际，国际战略研究所报告说，莫斯科在冲突中损失了约3000辆主战坦克，与行动开始时所拥有的数量大致相同。

国际战略研究所称，俄罗斯自2022年2月入侵其西边邻国以来，被迫以"数量换质量"来补充损失的坦克。

该智库在其对170多个国家的军队和国防经济进行的年度评估中补充说："迄今为止，乌克兰能够通过西方捐赠抵消装备损失，并在此过程中提升质量。"

报告指出，部分受北约成员国应对俄罗斯侵略战争的推动，全球军费开支在2022年增长了9%，达到创纪录的2.2万亿美元。

这份报告发布前几天，有意重返白宫的特朗普表示，他此前曾对一位北约成员国领导人说，如果该国没有履行其北约财政义务，他将"鼓励"俄罗斯在该国"为所欲为"。

"你得付钱，你得支付你的账单。"他这样对那位领导人说，特朗普周六在南卡罗来纳州的竞选集会上回忆道。

根据国际战略研究所的数据，以西方为首的安全联盟中只有10个成员国达到了该组织规定的国防开支占国内生产总值2%的目标，尽管其中19个成员国去年增加了开支。

报告指出："俄罗斯的行动激活了北约，芬兰已于2023年4月完成了快速加入北约的程序"，"北约成员国与俄罗斯的边界现在延长了1300多公里"。

在其他方面，年度报告称，伊朗向也门胡塞叛军提供导弹，向俄罗斯提供无人机，凸显了德黑兰在冲突地区日益增长的影响力。

报告还说，中国也表现出了"更强的力量投射能力"。

国际战略研究所首席执行官-吉盖里奇（Bastian Giegerich）说，这份报道发表之际，正是"基于规则的秩序日益受到质疑的重要时刻"。

他说："虽然西方国家的国防开支在增加，装备更新计划也在进行，但我们也要反思各种挑战，包括俄罗斯对乌克兰的持续入侵、中国的军事现代化和中东事件所带来的挑战。"

（法新社）

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