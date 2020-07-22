英国明年开放BNO港人申请居留 中国扬言反制

（德国之声中文网）为回应《港区国安法》，英国政府周三（22日）公布自2021年1月起，持英国国民海外护照（BNO）人士可申请“Hong Kong BN(O) Visa”特别签证，在英国居住最长5年，期间可工作或读书，但不能领取社会福利，居住满6年可以申请入籍。中国外交部周四对此做出回应称，中方考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。

中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上表示：“英方不顾中方的严正交涉，执意在英国国民海外护照问题上搞政治操弄，公然违背承诺，违反国际法和国际关系基本准则，对香港事务和中国内政横加干涉，中方对此坚决反对。”

汪文斌称，由于英方违反承诺在先，中方将考虑不承认英国国民海外护照作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。

可携近亲 无经济审查

目前香港约有300万人曾经或正持有BNO护照。根据英国最新政策，符合BNO资格人士即使遗失或未续领BNO护照，都可以申请新签证；BNO持有人的近亲也可申请，近亲包括配偶丶未婚伴侣丶18岁以下子女等，而申请人其1997年7月1日後出生的子女也符合资格。

合资格人士可提交网上申请，要符合六大条件，除了要证明自己拥有BNO资格外，同时要居於香港；证明自己有能力在英国居住及财政上能够自给自足至少6个月；承诺会学习英文；取得肺结核健康证明书（TB Test Certificate）；以及缴付「健康税」（Immigration Health Surcharge, IHS）。

值得留意的是，申请者毋须通过技能测试丶经济审查或最低收入要求，也毋须事先在英找到工作。意味着申请人可以在入境後才求职，且不受工资要求所限。

英方：不会对港置之不理

英方在声明中表示，这是对北京为香港制定国安法的回应，外相拉布（Dominic Raab）形容是次公告表明英国坚守承诺，「我们不会对香港置之不理，也不会逃避我们对香港人的历史责任」。

英内政大臣帕特尔（Priti Patel）表示，期待及欢迎BNO港人来到英国，「英国与香港人有着牢固的历史关系，我们信守承诺，以维护他们的自由」。

中国驻英国使馆发言人则强调，中英曾就BNO问题互换备忘录，英方承诺不给予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权，又重申香港事务纯属中国内政，不容外国干涉；对英方做法表示强烈不满和坚决反对，将做出有力回应。

国安法生效后的香港 第一批触法者 《港区国安法》实施后首个七一，香港示威民众按往例在当天上街抗议，只是人数不如往年。港警宣布当日逮捕370人，其中有10人涉嫌违反《港区国安法》被捕。

国安法生效后的香港 举杯同庆 《港区国安法》生效的第一个早晨，也是香港回归23周年纪念日当天。庆祝典礼第一次排除泛民议员，香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁皆表态支持中央。港澳办副主任张晓明则在北京说，国安法是给香港的「生日礼物」。

国安法生效后的香港 港警旗帜新颜色 过去香港警察的警告旗帜只有黄、蓝、红、橙、黑等颜色，在7月1日，港警首度举起新颜色「紫旗」，警告示威民众的行为涉嫌违反《港区国安法》。

国安法生效后的香港 白纸抗议 7月2日晚间，港府明确宣布「光复香港时代革命」为「港独口号」、有违反《港区国安法》之虞。香港人为了避免触法，开始用更灵活的方式表达不满: 举起一张白纸，让观看者自行解读意思。

国安法生效后的香港 空白连侬墙 延续白纸抗议的思路，一些支持香港抗争者的「黄店」在撕除可能有港独意味的标语和装饰品之后，用空白的便利贴组成新的连侬墙，让观者自行解读意思。

国安法生效后的香港 反讽与暗语 《港区国安法》能够禁止直白的抗争语言，但是却无法限制人们的创意。这一句话「起来! 不愿做奴隶的人们!」是中国国歌的第一句歌词，被人写在香港街头却也另有深意。

国安法生效后的香港 罗冠聪证实离港 罗冠聪7月5日在英媒《每日邮报》撰文，证实自己在《港区国安法》生效以前就已经离开香港。他在文章中说，自己不想离开香港，但港区国安法生效之后，认为自己将会成为北京领导人的目标。目前仍然不知道罗冠聪藏身在哪一个国家。

国安法生效后的香港 前众志成员周庭认罪 黄之锋丶林朗彦和成员周庭，6月30日因应《港区国安法》通过，宣布退出香港众志，之后香港众志宣布解散。黄、林、周三人涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。7月6日，周庭在东区裁判法院当庭承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

国安法生效后的香港 酒店改装国安公署 中央驻港「第四机构」国安公署改装铜锣湾维景酒店作临时基地，7月8日凌晨在外墙挂起国徽，早上举行升旗及揭幕仪式。新华社发布照片，为牌匾揭幕的包括中联办主任丶国家安全事务顾问骆惠宁丶驻港国安公署署长郑雁雄丶全国政协副主席董建华和梁振英丶行政长官林郑月娥。

国安法生效后的香港 与记者的「安全距离」 驻港国安公署开幕当天，大批传媒到场追访，却被挡在水马外面，周围警员重兵驻守。当局在酒店外围设采访区，但距离酒店正门约100米之遥，记者只能够隔着重重水马窥探里面情况，难以拍摄开幕过程，也听不到嘉宾致辞内容。 为了这样的安排，警方封锁酒店附近一带街道，大量巴士被逼改道，附近居民还因此需要区议员协助找路。



李澄欣/张慈（综合报导）

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