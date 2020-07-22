英国明年开放BNO港人申请居留 中国扬言反制

《港区国安法》激起千重浪，继英国停止与香港的引渡条约和封杀华为后，当局再公布新措施，为BNO持有人提供特别签证，为300万合资格港人敞开大门。中国旋即扬言反制，考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。
（德国之声中文网）为回应《港区国安法》，英国政府周三（22日）公布自2021年1月起，持英国国民海外护照（BNO）人士可申请“Hong Kong BN(O) Visa”特别签证，在英国居住最长5年，期间可工作或读书，但不能领取社会福利，居住满6年可以申请入籍。中国外交部周四对此做出回应称，中方考虑不承认BNO护照作为有效旅行证件。
中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上表示：“英方不顾中方的严正交涉，执意在英国国民海外护照问题上搞政治操弄，公然违背承诺，违反国际法和国际关系基本准则，对香港事务和中国内政横加干涉，中方对此坚决反对。”
汪文斌称，由于英方违反承诺在先，中方将考虑不承认英国国民海外护照作为有效旅行证件，并保留采取进一步措施的权利。
可携近亲 无经济审查
目前香港约有300万人曾经或正持有BNO护照。根据英国最新政策，符合BNO资格人士即使遗失或未续领BNO护照，都可以申请新签证；BNO持有人的近亲也可申请，近亲包括配偶丶未婚伴侣丶18岁以下子女等，而申请人其1997年7月1日後出生的子女也符合资格。
合资格人士可提交网上申请，要符合六大条件，除了要证明自己拥有BNO资格外，同时要居於香港；证明自己有能力在英国居住及财政上能够自给自足至少6个月；承诺会学习英文；取得肺结核健康证明书（TB Test Certificate）；以及缴付「健康税」（Immigration Health Surcharge, IHS）。
值得留意的是，申请者毋须通过技能测试丶经济审查或最低收入要求，也毋须事先在英找到工作。意味着申请人可以在入境後才求职，且不受工资要求所限。
英方：不会对港置之不理
英方在声明中表示，这是对北京为香港制定国安法的回应，外相拉布（Dominic Raab）形容是次公告表明英国坚守承诺，「我们不会对香港置之不理，也不会逃避我们对香港人的历史责任」。
英内政大臣帕特尔（Priti Patel）表示，期待及欢迎BNO港人来到英国，「英国与香港人有着牢固的历史关系，我们信守承诺，以维护他们的自由」。
中国驻英国使馆发言人则强调，中英曾就BNO问题互换备忘录，英方承诺不给予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权，又重申香港事务纯属中国内政，不容外国干涉；对英方做法表示强烈不满和坚决反对，将做出有力回应。
李澄欣/张慈（综合报导）
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