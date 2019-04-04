英国无协议脱欧 德国将花巨资填空

（德国之声中文网 ） 欧盟预算专员厄廷格（Günther Oettinger）周五警告，如果英国无协议脱欧，德国将不得不支付大量现金填补欧盟的资金缺口。

英国首相特蕾莎·梅致信布鲁塞尔要求将英国脱欧时间推迟到6月30日，厄廷格随后发表了这番评论。英国定于4月12日离开欧盟，梅希望通过延期从而让分裂的英国会议最终同意退出条款， 避免无协议脱欧。梅还在与反对党工党领袖杰里米·科尔宾进行谈判，以寻求打破僵局的办法。

在接受德新社采访时，厄廷格表示，如果英国无协议脱欧并且不再为欧盟作贡献，欧盟将在2019年出现40-50亿欧元的资金缺口。到2020年，这个缺口将增加到120亿欧元， 其中一半将由结构性削减来应对，其余的则由剩下的27个欧盟成员国分摊。

厄廷格说，德国今年可能必须短期现金注资，金额"不到5亿欧元"。他说，这笔钱总量相对较小而且"合理"。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2019年1月：下议院否决脱欧协议 1月16日，英国下议院以432比202票压倒性否决了特雷莎·梅德脱欧协议。作为回应，欧盟理事会主席图斯克建议唯一的解决方案是英国继续留欧。英国工党则发起对首相的不信任动议，特雷莎·梅的首相地位在短短数月内第二次面临威胁。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2019年3月：脱欧协议再次被否决 接下来的数周，特雷莎·梅试图向欧盟提出修改脱欧协议中的爱尔兰边境保护措施，希望欧盟能保证英国在特定条件下，在爱尔兰与北爱尔兰之间不出现“硬边界”。但3月12日，英国议会以391票否决，242票赞成，再度否决了脱欧协议。欧盟领导人警告，议会的投票结果可能导致英国无协议“硬脱欧”。两日后，英国议员投票同意延后脱欧。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2019年3月：第二次惨败后的延长赛 欧盟同意对爱尔兰边境问题作出细项修改，但这仍不足以让英国议员让步。在英国下院投票延迟脱欧后，欧盟各国领导人提供了特雷莎·梅两个选择：若脱欧协议获得英国议会通过，脱欧日期可延长至5月22日，若英国议会再次否决协议，则将脱欧时限推迟至4月12日。如协议最终失败，特雷莎·梅可能会要求大幅延长时限。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 漫长的脱欧 2016年6月24日，英国公民投票决定脱欧。但是历经三年讨论，不论是国会还是民意，仍然没有办法达成共识。让德国之声带你从开头回顾起。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2016年6月24日：“英国人民的意愿” 经过“脱欧”及“留欧”两派阵营的激烈拉票后，英国公投结果出炉，近52%英国选民支持脱离欧盟。公投前夕的民意调查显示，支持留欧的人数稍微领先。保守派时任英国首相卡梅伦曾呼吁选民支持留欧，他在公投结束后正视“英国人民的意愿”，公投隔日宣布辞去首相及党魁职务。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2016年7月：“脱欧就是脱欧” 同年7月11日，英国前内政大臣特雷莎·梅接手卡梅伦的首相职务，并向英国承诺“脱欧就是脱欧”。在公投之前，特雷莎·梅曾默默支持留欧阵营。她起初并未表明政府何时会启动欧盟规定脱欧程序的《里斯本条约》第五十条，展开两年的脱欧谈判。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2017年3月：“我们已经开始想念你” 特雷莎·梅在时隔六个多月后，最终在2017年3月29日签署了外交信函，启动《里斯本条约》第五十条。数小时后，英国驻欧盟大使巴罗（Tim Barrow）将脱欧申请递交给欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk）。英国脱欧的正式生效日期定于2019年3月29日。图斯克在书面声明中对于英国的决定表示：“我们已经开始想念你。谢谢你，再会。”

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2017年6月：谈判正式启动 英国脱欧事务大臣戴维斯（David Davis）以及欧盟首席谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）于6月29日在布鲁塞尔展开谈判。第一轮谈判最终，英国不情愿地接受欧盟制定的谈判时间表。欧盟将谈判拆分为两个阶段。第一阶段拟定英国脱欧条件，第二阶段商量脱欧后欧盟与英国的关系。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2017年7月至10月：金钱、权利和爱尔兰 从这张摄于七月中旬举行的第二轮谈判的照片可以看出，英国代表似乎毫无准备。这一轮以及接下来的几次谈判成效不彰，内容围绕着一体三面的问题：英国在脱欧后还需向欧盟预算支付多少钱、脱欧后欧盟与英国公民的权利、爱尔兰和北爱尔兰之间是否能维持开放边界。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2017年12月：进入第二阶段 欧盟其余27国领导人正式同意，双边谈判已有“长足进展”，可以朝第二阶段迈进：即脱欧后过渡时期以及未来的英国欧盟贸易关系。英国首先特雷莎·梅对于谈判的进展表示雀跃，欧洲理事会主席图斯克则不乐观地警告，第二阶段的谈判将“极度艰难”。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2018年7月：两名大臣辞职 7月6日，英国内阁在英国首相官方乡间别墅“契克斯”（Chequers）召开会议，内阁大臣们似乎同意了特雷莎·梅的方案。该方案将让英国与欧盟拥有“联合关税区”，并且针对所有商品制定“共同规则手册”。英国时任外交大臣约翰逊（Boris Johnson）以及脱欧事务大臣戴维斯极力反对，并在几天后相继辞职。特雷莎·梅随后委任杰里米·亨特 (Jeremy Hunt) 与多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 接手两人职位。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2018年9月：英国别挑三拣四 特雷莎·梅的契克斯提案并未获得欧盟领导人的赞同。９月下旬的萨尔兹堡峰会上，特雷莎·梅被告知提案令人无法接受。欧盟理事会主席图斯克在Instagram上发了一张他手提着点心与特雷莎·梅的合影，上头写道“来块儿蛋糕吗？抱歉，没有樱桃。”（A piece of cake perhaps? Sorry, no cherries.）这是附和欧盟此前的立场，暗讽英国不应再“挑三拣四”（cherry-pick ）。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2018年：布鲁塞尔的突破 11月底，欧盟领导人同意了英国的585页脱欧协议草案，内容包括脱欧条件以及脱欧后双边关系的政治声明。几周之前，该份草案在英国议会内受到支持和反对脱欧议员的抨击。英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 与多名内阁成员宣布辞职，数十名保守党成员要求对首相特雷莎·梅发起不信任投票。

回顾“脱欧”公投：英国是去还是留？ 2018年12月：梅挺过不信任投票 面对接踵而来的反对声浪，特雷莎·梅将议会的脱欧协议表决推迟至12月10日。隔日，她与德国总理默克尔会晤寻求保证，希望能借此说服持怀疑态度的议员支持脱欧协议。与此同时，强硬派保守党议员发动了不信任案投票。特雷莎·梅于隔日在不信任表决中获胜。 作者: Alexander Pearson



"迟到总比没有好"

厄廷格是默克尔总理领导的保守党基民盟的成员。他告诉德新社说，他对梅和科尔宾之间的谈判表示欢迎，毕竟"迟到总比没有好"。

但他补充说，"这两个主要政党在如此长的时间内都没有找到共同的解决方案，让人难以理解。我认为在最后的警钟敲响之前，也就是在下周三欧洲理事会开会之前，还有机会找到明智的解决方案，而不是无协议脱欧。"

欧盟领导人定于下周三在布鲁塞尔举行紧急峰会。 英国脱欧进程的任何延迟都需要得到其余27个成员国的一致同意。 如果英国在5月23日之前未能脱欧，那么它就有法定义务参加欧洲议会的选举。

张平 / 苗子（德新社等）