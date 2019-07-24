 英国新首相 亲中没商量? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2019

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时政风云

英国新首相 亲中没商量?

约翰逊在接受媒体采访时称，英国今后将“非常支持中国”，对“一带一路”充满热情。不过，历史上，这位英国新首相的对中国立场多变而模糊，近期更是极少提及中国话题。

UK Boris Johnson hält Rede vor Downing Street (Reuters/H. Mckay)

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即将上任的英国新首相约翰逊恐怕没什么时间来适应新工作。把英国现在面临的挑战和工作描绘为很多很艰巨，已经算是轻描淡写。而这其中也包括外交领域的对华关系。 (24.07.2019)

华为在被美国列入黑名单之后便陷入营运困境。与华为有关的七家科技大厂CEO，包括谷歌与高通在内，同时前往白宫与特朗普会面。但是，他们的请求却不见得能够拯救华为。 (23.07.2019)

英国媒体《金融时报》周三载文披露台湾一些亲中媒体已直接受控于北京，而该报导的效应也立即在台湾扩散。 国台办与旺中集团都在第一时间做出回应，批评该报导为谣言与假新闻。 (18.07.2019)

中方除了透过外交部重申中国内政不得干预的立场，还罕见的由中国驻英大使召开记者会重述同一观点，谴责英国的「殖民者思维」。英国外交部因此传召该大使，表达不赞同他的发言。 (04.07.2019)

(德国之声中文网) 本周三（7月24日）正式履新的英国首相约翰逊此前一天接受凤凰卫视采访时说，对中国的"一带一路"充满热情，对习近平所做的事情"很感兴趣"。他还强调，英国是西方第一个加入亚投行的国家，所以"我们非常支持中国"，而且，"不要忘记，我们是欧洲最开放的经济体，尤其是对中国投资最开放的国家"。他以中国参与建设英国欣克利角核电站为例，称英国"热情欢迎中国资本"。

约翰逊在采访中还透露，他的女儿不久前在中国学习中文，并以此说明年轻人学习中文"非常重要"。同时，他也认为，15多万中国留学生在英国求学"对英国很有益处，为英国社会做出了巨大贡献"。

不过，凤凰卫视的采访播出内容，并没有涉及到充满争议的华为问题。这家中国电信设备巨头，究竟在多大程度上能够参与英国的5G网络建设，仍然不甚明朗。就在本周一，英国政府再次推迟了相关决定。与此同时，沃达丰、英国电信等企业已经在非安全相关的网络部分开始部署华为的5G设备。

中国外交部周四对约翰逊的上述表态做出回应。发言人华春莹说："中方重视发展中英关系，愿同英方一道努力，本着相互尊重、合作共赢的精神，深化两国政治互信，拓展包括'一带一路'合作在内的各领域务实合作和人文交流，扩大双边关系的合作面、积极面，推动中英关系持续稳定健康发展，共同维护多边主义和自由贸易，应对全球性挑战。"

UK Boris Johnson (picture-alliance/empics/V. Jones)

可信度存疑

约翰逊是"硬脱欧派"的代表人物，主张在今年10月31日前退出欧盟，必要时可以"无协议脱欧"。各界担心，这会对英国、欧洲乃至全球经济产生重大冲击。有分析人士认为，重压之下的英国届时有可能转向中国，寻求在"一带一路"等框架下的扩大合作。不过，作为美国的重要盟友，英国如果转向北京，也很有可能影响跨大西洋关系。

约翰逊本人的对中国立场则有过多次转变。2005年，尚未正式步入政坛的约翰逊在《每日电讯报》上撰写评论，认为"我们的孩子没必要学习中文，中国不会主宰世界"。但是后来他又改口说自己判断失误，因此他与自己的孩子现在都在学习中文。

7月初，约翰逊在华为争议中表态，强调中国企业依然像其他国家的企业一样受到英国的欢迎，但是同时又说，英国不会做出任何威胁本国安全基础设施的行为。

总体来看，在出任首相之前，约翰逊近年来在中国问题上极少发声，即便是眼下成为焦点议题的香港，也未见约翰逊有所表态。

 

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