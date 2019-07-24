英国新首相 亲中没商量?

(德国之声中文网) 本周三（7月24日）正式履新的英国首相约翰逊此前一天接受凤凰卫视采访时说，对中国的"一带一路"充满热情，对习近平所做的事情"很感兴趣"。他还强调，英国是西方第一个加入亚投行的国家，所以"我们非常支持中国"，而且，"不要忘记，我们是欧洲最开放的经济体，尤其是对中国投资最开放的国家"。他以中国参与建设英国欣克利角核电站为例，称英国"热情欢迎中国资本"。

约翰逊在采访中还透露，他的女儿不久前在中国学习中文，并以此说明年轻人学习中文"非常重要"。同时，他也认为，15多万中国留学生在英国求学"对英国很有益处，为英国社会做出了巨大贡献"。

不过，凤凰卫视的采访播出内容，并没有涉及到充满争议的华为问题。这家中国电信设备巨头，究竟在多大程度上能够参与英国的5G网络建设，仍然不甚明朗。就在本周一，英国政府再次推迟了相关决定。与此同时，沃达丰、英国电信等企业已经在非安全相关的网络部分开始部署华为的5G设备。

中国外交部周四对约翰逊的上述表态做出回应。发言人华春莹说："中方重视发展中英关系，愿同英方一道努力，本着相互尊重、合作共赢的精神，深化两国政治互信，拓展包括'一带一路'合作在内的各领域务实合作和人文交流，扩大双边关系的合作面、积极面，推动中英关系持续稳定健康发展，共同维护多边主义和自由贸易，应对全球性挑战。"

可信度存疑

约翰逊是"硬脱欧派"的代表人物，主张在今年10月31日前退出欧盟，必要时可以"无协议脱欧"。各界担心，这会对英国、欧洲乃至全球经济产生重大冲击。有分析人士认为，重压之下的英国届时有可能转向中国，寻求在"一带一路"等框架下的扩大合作。不过，作为美国的重要盟友，英国如果转向北京，也很有可能影响跨大西洋关系。

约翰逊本人的对中国立场则有过多次转变。2005年，尚未正式步入政坛的约翰逊在《每日电讯报》上撰写评论，认为"我们的孩子没必要学习中文，中国不会主宰世界"。但是后来他又改口说自己判断失误，因此他与自己的孩子现在都在学习中文。

7月初，约翰逊在华为争议中表态，强调中国企业依然像其他国家的企业一样受到英国的欢迎，但是同时又说，英国不会做出任何威胁本国安全基础设施的行为。

总体来看，在出任首相之前，约翰逊近年来在中国问题上极少发声，即便是眼下成为焦点议题的香港，也未见约翰逊有所表态。