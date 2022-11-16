 英国新首相能力挽狂澜吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2022

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新闻广角

英国新首相能力挽狂澜吗？

经过几个月的政治和经济乱局之后，英国前任财政大臣苏纳克出任首相。对于名誉扫地的保守党来说，苏纳克是扭转政局，并摆脱经济危机的最后一线希望。

2021年保守党党代会的苏纳克

2021年保守党党代会的苏纳克

（德国之声中文网）他今年42岁，滴酒不沾，妻子出身于印度一个亿万富翁家庭。这位印度裔的前银行家身材消瘦，注重穿着。一名中学同学是这样形容他的："他足够聪明、足够理智、也受过足够好的教育，具备一切事业成功的前提。" 可以说，苏纳克和约翰逊的风格截然相反，后者以不拘小节、穿着随意而著称。

快速崛起的政坛新星

里希·苏纳克（Rishi Sunak）的父母为他日后的良好发展奠定了基础。他的父亲是医生，母亲则负责运营自家的药店，他们一家从东非移民来英国，家庭内部非常注重勤俭好学的印度传统。苏纳克就读于昂贵的私立学校温彻斯特学院，后来还曾就读于牛津大学，最终苏纳克在美国斯坦福大学完成了经济学学业，这是一所更为国际化的世界名校。

在斯坦福求学期间，他结识了后来的妻子阿克沙塔·穆蒂（Akshata Murty）--软件巨头 Infosys创办人之一的女儿。苏纳克先是在高盛担任分析师，后来又同人合作成立过两家对冲基金。这些从业经历也使他成为英国议院中最富有的议员之一。去年党内竞选期间，就有小报爆料称，在选区竞选拉票的苏纳克脚下穿的是一双价格不菲的普拉达皮鞋。苏纳克只得出面澄清说："这双皮鞋已经很旧了。"总而言之，苏纳克殷实的家业经常令他在政坛上受到诟病。

尽管如此，苏纳克在政坛的崛起速度还是令人震惊：2015年，他才在一个保守派铁杆选区当选议员，五年之后，约翰逊就已提名银行业出身的苏纳克出任财政大臣。当时，很多人都认为，苏纳克已被约翰逊定为首相接班人选。然而，妻子阿克沙塔的税务记录一经曝光，就很快演变成丑闻。原来，阿克沙塔作为印度公民，依据英国对"非常住人口"的特殊规定，没有申报她在海外的巨额收入，从而节省了数百万英镑的税款。消息传出，舆论哗然。然而下院伦理委员会的一项调查显示，阿克沙塔的行为并不违法。

同一时间，又传出了苏纳克持有美国绿卡的消息。多年前已从美国返回英国，并已官至财政大臣的英国政坛新秀苏纳克为何还要保留美国绿卡，人们感到不解，他对英国的忠诚度也因此受到质疑。

就在一年前，苏纳克还深得约翰逊器重，被视为首相职位的理想接班人。

就在一年前，苏纳克还深得约翰逊器重，被视为首相职位的理想接班人。

苏纳克的政治立场

同约翰逊一样，苏纳克也是退欧派。2015年的退欧公投前，苏纳克曾在其选区表示，退出欧盟之后，英国将变得"更加自由、更加公平以及更加富有。"这一立场使他赢得了保守党右翼的支持，但这一立场同时也可能转化成他的负担。因为越来越多的英国人已经意识到，过去几年出现的经济问题，很多都同退欧有直接关系。

英国投资家、保守党重要支持者汉茨（ Guy Hands）前不久在BBC4台表示："现有的退欧模式，完全没有成功的希望，而且会将英国推入经济灾难的深渊。"他表示，下一任首相必须要具备足够的政治智慧，去重新开展退欧谈判。不过，苏纳克一旦在退欧问题上重起炉灶，注定会招致保守党内强硬退欧派的抵制。除此之外，很多约翰逊支持者也对苏纳克心怀不满，因为正是苏纳克今年七月辞去财政大臣一职，最终导致约翰逊下台。

担任财政大臣期间，苏纳克之所以受到普遍欢迎，主要是由于他慷慨的做派。苏纳克上任之时，正赶上新冠疫情在英国爆发。他当时承诺会尽一切努力帮助英国经济度过危机。他出台了一个价值3500亿英镑的纾困一揽子计划，用于补发薪资和为企业解决燃眉之急。他最受欢迎的一个举措则是"去餐馆吃饭，就是一种帮助"的活动。当时为了缓解停摆措施对餐饮业造成的冲击，政府承诺报销餐饮费的一半，以鼓励民众去餐馆消费。但苏纳克这一系列慷慨举措，也使英国和其他欧洲国家一样，开始了高额负债的进程。出任英国首相后，苏纳克必须推出节俭措施，宣布大规模减少公共支出。

保守党党内竞选期间，苏纳克坚决反对特拉斯的减税计划。

保守党党内竞选期间，苏纳克坚决反对特拉斯的减税计划。

今年夏季，同特拉斯竞争首相职位时，苏纳克在财政问题上就表现得相当鹰派，强调他将以负责任的态度重整政府预算，尽快减少负债。这位前财政大臣在其就职演说中称："英国是一个伟大的国家，但我们正面临一场深重的经济危机。"的确，过去几周来，特拉斯在其短暂的首相任期内，一系列不负责任的举措造成了严重的混乱。当然，这些问题的根源可以追溯到更早以前。

移民背景

苏纳克是英国第一位非白人移民家庭出身的首相。在此前的媒体采访中，苏纳克曾表示，他在青少年时期经历过的种族歧视相对较少。他认为，家庭的富有和地位显然为他免受歧视提供了保护。但这并不意味着，苏纳克在政坛的崛起，不会触发部分英国人的种族主义神经。一名听众致电私人电台LCB表示："苏纳克连英国人都不是，怎么可能会热爱英国呢。"电台主持人追问之下才得知，这位听众指的是苏纳克的肤色。

英国前财政大臣乔治·奥斯本（ George Osborne）发推称："苏纳克终于当上了英国首相。我和很多人一样，都相信他会解决我们面临的问题。但也有人认为，这些问题正是由他一手造成的。但无论您持怎样的政治观点，我们都应当为我们有了第一位亚裔首相感到高兴，我们应该自豪，我们的国家使这一切成为可能。"

苏纳克本人也强调，对他来说，移民背景很重要。2019年在BBC的一次访谈中他表示："我的父母是为了生活，而移民英国的。我的文化背景意味着，我要在周末去印度教神庙，因为我是一名印度教徒，但每个周六，我也一定会去看当地的足球比赛，两者对我来说，缺一不可。"这种同时处理多种事务的能力，也正是苏纳克现在最为需要的。因为他既需要去调解保守派内部的纷争，也需要缓和英国选民的情绪。过去一年来，经历了无休无止的政治丑闻之后，多数选民都以调侃和冷漠的态度去看待保守党新政府的承诺。

 

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