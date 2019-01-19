 英国新立法：“偷拍裙底”被视为性犯罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2019

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时政风云

英国新立法：“偷拍裙底”被视为性犯罪

英国女子吉娜·马丁（Gina Martin）抵制俗称的“偷拍裙底”（Upskirting）长达数年。现在，英国国会上院通过一项法律，将偷拍女性裙底风光定义为犯罪行为，并将受惩罚。

Upskirting-Gesetz - Großbritannien verbietet Fotografieren unter Röcke (Getty Images/AFP/A. Dennis)

我可以穿短裙，但是你不能偷拍！

（德国之声中文网）2017年7月，英国女青年马丁参加了一个音乐节。根据自己的说法，在音乐节期间，她受到一名男士的骚扰。此人用手机偷偷拍下她的裙下风光，并将照片发给了就在近旁的一名朋友。马丁在接受一次采访时指出，"5分钟后，我看到，他的朋友在看一名女性裆部的照片，我马上认出，我就是那个女性。"她一把抢下这名男子的手机，交给了警方。然而，警方不知道该如何处理。最后，警官们只是要求那名男子，消掉那张照片。几天后，她受到一个电话。对这名男子的调查终止了，此案了结了。理由：相关行为在英国和威尔士不犯法。

马丁告知，"这是使水桶漫溢的那一滴水"。她发动了一场要求立法禁止偷拍女性裙底风光的战役。尤其是假手现代技术和小型多功能手机，可轻易拍摄、传播相关照片。马丁在线征集到了11万多份签名。然而，数月之后，她的诉求方成为听证内容。不过，现在，　英国国会上院通过了禁止俗称的"偷拍裙底"行为的法律。根据该法，未来在英国，违犯者可被罚款，情形特别严重者更可被判处最高两年监禁。马丁自豪推文道："我们为这一立法进行了斗争，我们赢得了胜利。偷拍裙底将被视为性犯罪。"

坚决斗争

殊不知，通往这一胜利的道路曾有多艰难。在音乐节上的这一事件发生后，马丁立刻就开始和自己的律师、男友和全家人通过互联网寻找其他有过相同遭遇的女性。众多年轻女子报了名，叙述了自己在学校、车站或在公共交通工具里的类似遭遇。与此同时，马丁在社交网站上收到大量仇恨来信，直至强奸威胁。她告知，这些来信的主调是：她是咎由自取，谁让她穿裙子呢。

去年6月，相关战役岌岌可危：一份相关法案在下院被保守党议员肖普（Christopher Chope）阻止。不过，梅首相领导的内阁提出一项超党派动议，终使相关禁令在下院过关。

Upskirting-Gesetz - Großbritannien verbietet Fotografieren unter Röcke (picture-alliance/J. Brooks)

在英国，偷拍女性裙底风光遭禁

本周二（1月15日），国会上院亦跟进，并作出决定，偷拍裙底行为未来在英国和威尔士将受到惩罚。一旦女王伊丽莎白二世签署，该法便可生效。女权人士欢呼这一法案被通过是伟大的进步。上议员查克拉巴尔提（Shami Chakrabarti）称赞马丁富于勇气，并向她表达了敬意。这位议员指出，女权活动人士马丁将个人屈辱转变成了一个强大的运动，以推动我们大家都能支持的重要的东西。

伦敦市长萨迪克·汗（Sadiq Kahn）也推文祝贺马丁，并欢迎这一新法。他称，伦敦理应成为世上让女性感到最安全的都市之一。

德国的复杂法律情况

在苏格兰，裙底拍照从2010年起即遭禁。在澳大利亚和新西兰，这一行为亦被视为犯罪。在美国马萨诸塞州，偷拍投摄他人私处可被判最多两年半监禁或被课以最多5000美元。

在德国，偷拍裙底本身不属犯罪行为，现有刑事法中没有相关规定。律师索尔莫克（Christian Solmecke）在接受德国之声采访时解释说，在德国，受害人只能经由其它手段起诉行为者，比如，援引虽不专门禁止偷拍裙底但禁止其它行为的条款。他指出，若在互联网传播，就可能触犯个人隐私权或个人肖像权；另外，根据最新的法律状况，相关行为也可能构成数据保护侵权罪。

Upskirting-Gesetz - Großbritannien verbietet Fotografieren unter Röcke (Getty Images/AFP/B. Smialowski )

不管是在自动扶梯上、车站或在列车车厢里，女性一再受到偷拍行为构成的性骚扰

索尔莫克指出，拍摄此类照片就可以构成对个人隐私权的侵犯，而因被他人拥有相关照片而产生不安全感，即担心可能会被公开，从而构成对被拍摄者的长期和不能容忍的压力，则更其如此。索尔莫克强调，经由拍摄行为，侵犯他人私处，即个人生活建构的最核心部分，就是一种侵害私权行为。

他认为，现在是到了填补德国的这个法律漏洞的时候了。他表示不能理解国家怎么不制裁这样的行为，而只是让受害人自己去想办法对此类行为绳之以法。他指出，制定法律，惩罚偷拍裙底和其它形式的伤风败俗行为，乃是德国立法机构的任务。

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