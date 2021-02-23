英国新外交政策：聚焦印太，因应中国挑战

（德国之声中文网）本周二发布的一份英国脱欧后时代外交政策重点的报告显示，伦敦希望在印太地区的民主国家间扩大自己的影响力，同时保持与美国的紧密纽带。英国媒体在首相约翰逊公布这份报告前已披露了文件的内容。

约翰逊政府此前曾表示，这份冷战结束以来最全面的外交和安全政策“综合审视”，将显示英国在国际舞台上任具有影响力，并为这个国家定义一个新的时代。路透社报道称，该文件显示，约翰逊政府欲积极参与国际秩序的重整，而这一秩序应建立在法治、合作与自由贸易的基础上。

报告对英国至2030年要面对的国际威胁进行了评估，指俄罗斯仍是“活跃威胁”（active threat），而中国则是英国经济最大的国家级威胁，其专制体制对英国民主制度构成“体制性挑战”（systemic challenge），中国的经济、军事现代化及其扩张倾向令英国国家利益面临的风险增加。

为应对与中国的竞争，英国应更加致力发展科技。但报告同时认为英国需要继续与中国保持正面的经济关系，继续加深双方贸易往来，并吸引中国投资。中国在全球防疫、生物多样性和气候保护等全球议题上的重要性与日俱增。报告强调，在合作交往中，英国将坚决捍卫其价值观，而凡涉及饮用水、交通及能源等重要基础设施，则会加强保护。

英国航母伊丽莎白女王号

印太部署

报告指出，第二次世界大战后的国际规则已无法适应现时挑战，警告有“新兴势力”千方百计改写规则，威胁自由和开放的国际体系。因此英国需与盟友合作打造更开放的国际秩序，并推动民主。

报告称印太地区“日渐成为世界地缘政治的中心”。因此英国未来外交及贸易政策将更倾向印太。英国政府计划在该地区部署“伊丽莎白女王号“航空母舰。此外一度被推迟的约翰逊首相对印度的访问将于4月成行。这是他在英国脱欧后首次出访。

报告建议英国把核弹头数量上限由目前的180枚增至260枚，以回应其他国家的扩武核张举动，这一趋势将扭转冷战结束后的核军备裁减趋势。

英国外交大臣拉布在接受英国“天空新闻”采访时表示，英国希望同中国拥有积极的关系，但不会以牺牲自己的价值观为代价。他在接受BBC采访时还指出，对华关系中存在 “棘手议题”，例如如何保护英国工业机密和电信基础设施的安全，但他警告不应以“冷战心态”对待中国。

叶宣/乐然(路透社、BBC等)

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