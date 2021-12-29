英国新增病例创下新记录 首相敦促打加强针

（德国之声中文网）截至周三（12月29日），英格兰感染了新冠病毒的患者住院人数超过1万，是今年3月以来的最高数目，创下新的纪录。

根据最新的官方数据，截至周三上午，英格兰有10462人因新冠感染住院。全英国的最新数据还没有公布。英国报告了在过去24小时内新增183037个病例，也创下新的记录。奥密克戎（omikron）变种病毒的传播导致英国感染人数激增。

英国首相约翰逊参观了英格兰中部米尔顿凯恩斯的一个疫苗中心，并敦促公众接受检测，在新年聚会活动中上要保持 “理智”。

约翰逊敦促人们赶快去打“重要的”加强针。他说，目前英国住进重症监护室的感染者“绝大多数”都没有接种加强针。他援引医生的话说，“在重症监护室中，没有打加强针的患者比例高达90%”。

在英国，超过3300万人已经打了加强针。约翰逊保证在年底前为每个成年人都预约加强针。约翰逊敦促人们“以谨慎和理智的方式”欢度新年，在与朋友见面之前“做个测试”。

目前，英国自我检测试剂盒由于需求量巨大，造成供应短缺，引发人们的担忧。英国卫生部在推特上说，将提供创纪录的试剂盒数量。

伦敦消防队称，共有700多名消防员的检测结果呈阳性或者正在进行自我隔离，导致超过三分之一的消防车停运。

英国是欧洲受新冠疫情影响最严重的国家之一，死亡人数已达148089人。

在此节日期间，北爱尔兰、苏格兰和威尔士加强了社交限制，关闭了夜总会。约翰逊为他没有在英格兰强化控制的决定辩护说：“英格兰的加强针接种率较高，这使我们能够以谨慎的方式开展新年活动。”

约翰逊说，政府还考虑了数据显示奥密克戎感染症状相对温和的情况。

他强调说，“接种疫苗，特别是打了加强针之后，效果非常、非常明显”，“这就是导致各地差别巨大的原因。”

（法新社等）

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