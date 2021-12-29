 英国新增病例创下新记录 首相敦促打加强针 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国新增病例创下新记录 首相敦促打加强针

英格兰新冠病毒感染住院人数超过1万，全英国24小时内新增感染183037病例，均创下新的纪录。英国首相约翰逊敦促民众打加强针，称其“效果非常、非常明显”。

英国首相约翰逊强调说，“接种疫苗，特别是打了加强针之后，效果非常、非常明显”，“这就是导致各地差别巨大的原因。”

英国首相约翰逊强调说，“接种疫苗，特别是打了加强针之后，效果非常、非常明显”，“这就是导致各地差别巨大的原因。”

（德国之声中文网）截至周三（12月29日），英格兰感染了新冠病毒的患者住院人数超过1万，是今年3月以来的最高数目，创下新的纪录。

DW.COM

新的变种病毒奥密克戎（Omicron）在英国迅速传播。该国卫生部门预计，奥密克戎可能在未来几周内成为该国最主要的流行毒株。英国首相约翰逊再次收紧了限制举措。

全球面世的首款抗新冠口服药物莫努匹拉韦已在英国批准使用。目前尚不清楚它何时上市。

正在印度洋的英国伊丽莎白女王号航空母舰（HMS Queen Elizabeth）打击群有约100名船员新冠检测呈阳性。英国皇家海军表示，没有计划因此中断航程。

新近，除新冠大流行瘟疫外，英格兰和威尔士还经历了一场特别灾难——隔离通知大流行：由于国民保健署（NHS）的一个应用程序，每周都会有数十万人被迫居家隔离。现在，该应用不再会那么频繁发出"ping "这一警音了。  

根据最新的官方数据，截至周三上午，英格兰有10462人因新冠感染住院。全英国的最新数据还没有公布。英国报告了在过去24小时内新增183037个病例，也创下新的记录。奥密克戎（omikron）变种病毒的传播导致英国感染人数激增。

英国首相约翰逊参观了英格兰中部米尔顿凯恩斯的一个疫苗中心，并敦促公众接受检测，在新年聚会活动中上要保持 “理智”。

约翰逊敦促人们赶快去打“重要的”加强针。他说，目前英国住进重症监护室的感染者“绝大多数”都没有接种加强针。他援引医生的话说，“在重症监护室中，没有打加强针的患者比例高达90%”。

在英国，超过3300万人已经打了加强针。约翰逊保证在年底前为每个成年人都预约加强针。约翰逊敦促人们“以谨慎和理智的方式”欢度新年，在与朋友见面之前“做个测试”。

目前，英国自我检测试剂盒由于需求量巨大，造成供应短缺，引发人们的担忧。英国卫生部在推特上说，将提供创纪录的试剂盒数量。

伦敦消防队称，共有700多名消防员的检测结果呈阳性或者正在进行自我隔离，导致超过三分之一的消防车停运。

英国是欧洲受新冠疫情影响最严重的国家之一，死亡人数已达148089人。

在此节日期间，北爱尔兰、苏格兰和威尔士加强了社交限制，关闭了夜总会。约翰逊为他没有在英格兰强化控制的决定辩护说：“英格兰的加强针接种率较高，这使我们能够以谨慎的方式开展新年活动。”

约翰逊说，政府还考虑了数据显示奥密克戎感染症状相对温和的情况。

他强调说，“接种疫苗，特别是打了加强针之后，效果非常、非常明显”，“这就是导致各地差别巨大的原因。”

（法新社等）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

ARCHIV - 30.11.2021, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock: Ärzte und Pflegekräfte betreuen einen Patienten bei einer Lungenspiegelung in einem der Behandlungszimmer auf der Intensivstation in der Universitätsmedizin Rostock. Die vierte Corona-Welle scheint zumindest etwas abzuklingen. Doch Omikron könnte die Entwicklung schon bald wieder umkehren. (zu dpa: Corona-Lage entspannt sich offenbar etwas - aber Omikron lauert schon) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

奥密克戎似海啸来袭 世卫再呼疫苗公平分配 29.12.2021

28日，德国一天之内新增奥密克戎感染病例3218例，激增45%，而法国的情形则更糟。世卫再次呼吁疫苗公平分配的重要性。

(FILES) This file photo taken on December 21, 2021 shows a medical worker taking a sample from a resident to be tested for the Covid-19 coronavirus in Xi'an, in China's northern Shaanxi province. - Over 13 million people were ordered to stay home in the Chinese city of Xi'an, which imposed a strict lockdown on December 22, 2021 and dramatically tightened travel controls to fight a growing Covid-19 outbreak. (Photo by AFP) / China OUT

西安疫情发展仍快 欧洲力抗奥密克戎 29.12.2021

中国西安市升级防疫措施后，有民众反应快要断粮。当局疾控官员表示，西安疫情仍处于快速发展阶段，且有病例外溢的情况。

27.12.2021*** Professor Jacov Lavee receives a fourth dose of coronavirus disease (COVID-19) vaccine as part of a trial in Israel, as Health Ministry is considering offering the second booster to the elderly and immuno-compromised at Sheba Medical Center in Ramat Gan, Israel December 27, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun

以色列开始施打新冠疫苗第四剂加强针 27.12.2021

在接种新冠疫苗的问题上，以色列走在很多国家的前面。当德国仍在加紧接种第三剂加强针的时候，以色列为了应对奥密克戎变种的侵袭已经开始接种了第四剂的接种。

广告

评论分析

Seltene Erden Mine

客座评论：西方能撼动中国的稀土垄断地位吗？

自近几年的中美关系紧张开始，全球供应链产生了严重的波动。稀土的产业链便是这其中的一个重要部分。近几年来，西方各国正全力试图打破中国在稀土供应链上的垄断地位。 但愿望是一方面，实际存在的条件到底又如何呢？  