英国政策急转 今年或将逐步淘汰华为5G设备

英国媒体报道，英国首相约翰逊打算加速从英国的5G建设中淘汰华为设备。数日前，约翰逊已经暗示，香港问题可能影响华为在英国5G建设中的发展。
（德国之声中文网）据英国媒体报道，英国首相约翰逊计划在今年内将华为设备从英国的5G建设计划中淘汰。英国《每日电讯报》7月4日报道称，目前英国正在拟定计划，在六个月内停止在英国5G系统中安装华为技术，并且加速移除已经安装的华为设备。据报道，英国政府通信总部（GCHQ）对使用华为技术的安全性表达了疑虑。
报道称，GCHQ在下周将向首相提交的评估报告中指出，美国对华为的新制裁迫使该公司使用令人无法信任的技术，这可能导致无法控制的风险。《每日电讯报》引述报告写道，美国禁止华为使用依赖美国知识产权的技术，对华为造成"严重"影响，大幅改变了他们的估算。
今年一月，约翰逊决定允许华为"有限"参与5G网络建设，该决定使得英美关系一度陷入紧绷。《每日电讯报》指出，英国正在草拟将华为排除在其5G建设外的计划，这意味着英国首相约翰逊的政策将出现大转弯。
数日前，约翰逊对中国在相关实施《国安法》做出谴责，并且暗示香港问题可能影响华为在英国的5G建设项目。他在7月2日表示，英国"必须重新审慎思考"如何处理与华为的5G建设协议。
张筠青/洪沙（路透社、每日电讯报）
本周二，美国联邦通信委员会正式将中国电信设备制造商华为和中兴通讯认定为国家安全威胁。这意味着美国的通讯供应商将无法使用联邦通用服务基金83亿美元的补贴基金购买华为和中兴的任何设备。英国首相约翰逊也表示，他警告北京方面，他将保护英国关键基础设施不受"怀有敌意国家的供应商"侵害。 (01.07.2020)