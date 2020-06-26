 英国政策急转 今年或将逐步淘汰华为5G设备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2020

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英国政策急转 今年或将逐步淘汰华为5G设备

英国媒体报道，英国首相约翰逊打算加速从英国的5G建设中淘汰华为设备。数日前，约翰逊已经暗示，香港问题可能影响华为在英国5G建设中的发展。

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (picture alliance/dpa/R. Vennenbernd)

（德国之声中文网）据英国媒体报道，英国首相约翰逊计划在今年内将华为设备从英国的5G建设计划中淘汰。英国《每日电讯报》7月4日报道称，目前英国正在拟定计划，在六个月内停止在英国5G系统中安装华为技术，并且加速移除已经安装的华为设备。据报道，英国政府通信总部（GCHQ）对使用华为技术的安全性表达了疑虑。

报道称，GCHQ在下周将向首相提交的评估报告中指出，美国对华为的新制裁迫使该公司使用令人无法信任的技术，这可能导致无法控制的风险。《每日电讯报》引述报告写道，美国禁止华为使用依赖美国知识产权的技术，对华为造成"严重"影响，大幅改变了他们的估算。

UK Coronavirus | Boris Johnson kündigt Lockerungen an (picture-alliance/NurPhoto/W. Szymanowicz)

英国首相约翰逊曾暗示香港问题可能影响华为在英国的5G建设项目

今年一月，约翰逊决定允许华为"有限"参与5G网络建设，该决定使得英美关系一度陷入紧绷。《每日电讯报》指出，英国正在草拟将华为排除在其5G建设外的计划，这意味着英国首相约翰逊的政策将出现大转弯。

数日前，约翰逊对中国在相关实施《国安法》做出谴责，并且暗示香港问题可能影响华为在英国的5G建设项目。他在7月2日表示，英国"必须重新审慎思考"如何处理与华为的5G建设协议。

张筠青/洪沙（路透社、每日电讯报）

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