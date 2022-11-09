英国政府阻止中资企业收购该国最大的芯片厂

（德国之声中文网）英国政府在11月16日发表的一份声明中称，英国商业、能源和工业战略部长格兰特·沙普斯(Grant Shapps)在进行 "详细的国家安全评估 "后，将阻止安世半导体（Nexperia）收购英国最大的芯片工厂纽波特晶圆厂(Newport Wafer Fab)。声明称，沙普斯要求由安世半导体改名的（Nexperia Newport Limited）在指定的期限内，按照指定的流程，出售位于威尔士的纽波特晶圆厂(Newport Wafer Fab)至少86%的股权，"以防止潜在的国家安全风险"。

安世半导体（Nexperia）总部位于荷兰，但由在上海上市、有部分中国政府背景的翼泰科技(Wingtech)所有。去年7月，安世半导体完成了对纽波特晶圆厂的收购。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）等媒体报道，该收购案的交易额为6300万英镑(7500万美元)。安世半导体（Nexperia）最初拥有纽波特晶圆厂14%的股份，2021年7月5日将其股份增加到100%。纽波特晶圆厂每月生产约32000片硅片。

目前，全球半导体仍然短缺，这一情况预计将持续到2024年。

鹰派欢迎，北京或被激怒

安世半导体（Nexperia）英国区经理维斯鲁斯（Toni Versluijs）11月16日发表声明，对英国政府的决定表示震惊。他说，"这个决定是错误的，我们将提出上诉，推翻这个撤资令，以保护纽波特的500多个工作岗位。"

英国政府2022年初在一项法律生效后宣布对纽波特晶圆厂收购案进行审查。该法律允许政府制定审查并阻止敏感部门的收购和投资，并具有追溯力。

英国政府命令安世半导体（Nexperia）剥离纽波特晶圆厂大部分股权的行动可能会激怒中国政府。2020年，伦敦方面禁止中国电信巨头华为参与英国超高速5G宽带网络的建设，引起北京的不满和抗议。

英国新任首相苏纳克（Rishi Sunak）原定于周三（11月16日）与中国国家主席习近平在G20峰会上举行面对面会谈，但会面在最后时刻因“日程安排”问题而取消。唐宁街10号表示，部分原因是由于导弹落入波兰境内的事件，G7领导人需临时举行紧急会议。苏纳克近日表示，中国带来的挑战是系统性的，是长期的，而且与我们的价值观有根本差异。

英国议会中的中国鹰派对政府阻止纽波特晶圆厂被中资企业收购表示欢迎。 保守党议员凯恩斯（Alicia Kearns）说："我们的长期安全依赖于经济的弹性，这意味着我们不能允许战略资产为了短期发展而落入专制国家的手中。“她说："我相信很多人都会松一口气，因为我们没有把关键的安全基础设施交给一家与中国政府有明确联系的公司。 "

（路透社、法新社等）

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