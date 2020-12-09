英国政府见罗冠聪 日本银行挡林郑月娥

(德国之声中文网) 英国内政大臣帕特尔(Priti Patel) 周三(12月10日)在伦敦会见了香港民运人士罗冠聪，承诺将保护和维护香港这个英国前殖民地上公民的自由。

帕特尔在声明中说:「英国将与香港人民站在一起，履行我们保护和维护他们自由的承诺。」他也附上了圆桌会议的图片。

罗冠聪则感谢帕特尔让近3百万港人得以透过英国国民(海外)护照BNO取得英国居留、工作和英国公民身份。

他会这么说是因为帕特尔正在审查一项放宽持有BNO的香港人入境规则的计划。罗冠聪表示:「BNO计划对香港人来说意义重大，他们曾品尝过自由的滋味，但正逐渐失去自由。」

这是罗冠聪7月抵达英国后，英国政府与他的首次会面。他在中国对香港实施新的国家安全法后离开香港。

英国指责中国多次违反1997年的《中英联合声明》，并说，香港国安法和取消立法会议员资格的举动破坏了香港的高度自治。不过英国政府至今没有对中国和香港领导人实施金融和旅行禁令。

法新社报导，12月7日在英国议会一场有关香港的辩论中，英国立法者表示强烈支持被关押的抗议领袖、被捕的媒体大亨黎智英，自我流亡的前民主派立法议员许智峯。

他们尤其对总部设在伦敦和香港的银行巨头汇丰银行冻结与许智峯等人有关的银行账户表示愤怒。

前保守党领袖史密斯（Iain Duncan Smith）指责汇丰银行的行为「不光彩和令人震惊」，要求英国政府对该银行进行报复。

外交部部长亚当斯 (Nigel Adams)表示，在中国施压下，各企业应「自己做出判断」。他补充说，英国正常来说不会拒绝遭刑事指控的香港民运人士申请庇护。

根据法新社，英国驻香港总领事贺恩德（Andrew Heyn）在4年任满离开香港之际接受当地媒体采访时抨击中国不断扩大的打压措施。不过伦敦政府否认贺恩德对港政策表示不满的说法。

日本银行不得与林郑月娥等人交易

根据《南华早报》12月10日报导，日本政府证实，在美国有业务的日本银行必须遵守华盛顿的制裁措施。

这代表，日本银行不得与香港特首林郑月娥等遭美国制裁的中共官员等进行交易，如果已有账户将被冻结。这也让这些遭到制裁的人士很出售在日本持有的不动产。

目前还不清楚林郑月娥是否在日本银行有任何账户，但当局表示正在调查此事。

日本政府8日在内阁会议上回答日本宪政民主党议员、前国家公共安全委员会主席松原仁的书面提时确认此事。松原仁说:「我相信这将激怒中国共产党的领导层，他们拥有巨大的财富，可能在日本投资。」

《南华早报》报导表示，如果松原仁的评估正确，那么这一事态发展可能会促使中共党员将其资产转移出日本。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社、南华早报)

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