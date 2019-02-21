英国政府可能会请求推延脱欧日期

（德国之声中文网）如果截至三月中旬退欧协定仍无法赢得议会多数支持，英国首相特雷萨·梅将会考虑将退欧日期延后两个月的方案。一名英国政府官员称，内阁对各种方案都进行了研讨。国防事务国务秘书埃尔伍德（Thomas Ellwood）对英国广播公司表示："如果退欧协定不能获得通过，那我们将不得不就是否推后退欧日期做出决定。"

退欧问题已让容克"有些厌倦"

欧盟同阿拉伯联盟在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行峰会期间，梅首相正在寻求欧盟做出一些能获得下院多数支持的承诺。为此目的，她已经同德国总理默克尔、欧盟轮值主席图斯克以及荷兰首相鲁特举行了会谈。梅要求欧盟对双方达成的退欧协定做出一些修正，以便不再需要爱尔兰同英属北爱尔兰之间为避免出现硬边界的过渡方案。上述过渡方案已经在英国下院遭到否决。欧盟方面则拒绝修正现有条约，不过表示愿意就过渡方案做出更明确的解释。

英国一名政府代表称，梅同默克尔首相会谈时，并没有就推迟退欧时间作深入讨论。不过，双方领导人都强调了英国有序退欧的重要性。本周一，梅还计划同爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）以及欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）举行会谈。当被问及是否还有英国退欧的备用方案是，容克说："英国退欧问题已经让我有些厌倦了！"

特雷萨·梅周二将向英国议会通报她迄今为止取得的进展。周三，英国议会将就今后采取何种步骤进行表决，不过，已经遭到否决的退欧协定将不再是表决的内容。3月12日，也就是正式退欧前的两个星期，梅将再次提交退欧协定由议会表决。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



工党和保守党继续施加压力

鉴于正式退欧日期越来越近，一些坚决反对无序退欧的议员试图强迫政府提出延迟退欧的申请。工党议员库珀（Yvette Cooper）呼吁议员对她提出的相关决议草案予以支持。库珀表示，正是鉴于梅的有关表述，议员们更需要表明立场。她称，"下院支持让退欧程序恢复理智的法律。"

而对英国政府来说，两名保守派议员提出的草案可能更具吸引力。该草案建议，如果3月12日退欧协定不能获得批准，就将退欧日期延迟至5月23日，亦即欧盟议会选举开始的日子。一名英国政府代表称这一建议是"有益的"。此前，已经有3名部长表示，如果本周内不能取得突破，梅首相就应推迟退欧日期。周三的表决中，梅可能会丧失对退欧程序的控制权。有鉴于此，并不排除梅首相届时主动让步，自行提出推迟退欧日期的可能性。

达扬 凝炼 (德新社，美联社，法新社，路透社)