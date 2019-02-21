英国政府可能会请求推延脱欧日期

英国退欧问题再添变数：由于既无法让欧盟做出让步，也无法在英国下院赢得支持，万般无奈的英国首相特雷萨·梅很有可能会采取更激进的拖延战术。
（德国之声中文网）如果截至三月中旬退欧协定仍无法赢得议会多数支持，英国首相特雷萨·梅将会考虑将退欧日期延后两个月的方案。一名英国政府官员称，内阁对各种方案都进行了研讨。国防事务国务秘书埃尔伍德（Thomas Ellwood）对英国广播公司表示："如果退欧协定不能获得通过，那我们将不得不就是否推后退欧日期做出决定。"
退欧问题已让容克"有些厌倦"
欧盟同阿拉伯联盟在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行峰会期间，梅首相正在寻求欧盟做出一些能获得下院多数支持的承诺。为此目的，她已经同德国总理默克尔、欧盟轮值主席图斯克以及荷兰首相鲁特举行了会谈。梅要求欧盟对双方达成的退欧协定做出一些修正，以便不再需要爱尔兰同英属北爱尔兰之间为避免出现硬边界的过渡方案。上述过渡方案已经在英国下院遭到否决。欧盟方面则拒绝修正现有条约，不过表示愿意就过渡方案做出更明确的解释。
英国一名政府代表称，梅同默克尔首相会谈时，并没有就推迟退欧时间作深入讨论。不过，双方领导人都强调了英国有序退欧的重要性。本周一，梅还计划同爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）以及欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）举行会谈。当被问及是否还有英国退欧的备用方案是，容克说："英国退欧问题已经让我有些厌倦了！"
特雷萨·梅周二将向英国议会通报她迄今为止取得的进展。周三，英国议会将就今后采取何种步骤进行表决，不过，已经遭到否决的退欧协定将不再是表决的内容。3月12日，也就是正式退欧前的两个星期，梅将再次提交退欧协定由议会表决。
工党和保守党继续施加压力
鉴于正式退欧日期越来越近，一些坚决反对无序退欧的议员试图强迫政府提出延迟退欧的申请。工党议员库珀（Yvette Cooper）呼吁议员对她提出的相关决议草案予以支持。库珀表示，正是鉴于梅的有关表述，议员们更需要表明立场。她称，"下院支持让退欧程序恢复理智的法律。"
而对英国政府来说，两名保守派议员提出的草案可能更具吸引力。该草案建议，如果3月12日退欧协定不能获得批准，就将退欧日期延迟至5月23日，亦即欧盟议会选举开始的日子。一名英国政府代表称这一建议是"有益的"。此前，已经有3名部长表示，如果本周内不能取得突破，梅首相就应推迟退欧日期。周三的表决中，梅可能会丧失对退欧程序的控制权。有鉴于此，并不排除梅首相届时主动让步，自行提出推迟退欧日期的可能性。
达扬 凝炼 (德新社，美联社，法新社，路透社)