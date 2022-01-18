英国政府公开主张与新冠病毒共存

（德国之声中文网）英国卫生大臣贾维德（Sajid Javid）周四（1月20日）接受媒体采访时表示，看来新冠病毒不会消失了，应做好每年接种一次疫苗的准备。他说，"这个病毒还会伴随很多很多年，也许会永远存在下去。我们应学会与之共存。"

此前，英国首相约翰逊宣布取消中小学生在校佩戴口罩的要求，同时他还声明，在公交车上和商店里必须佩戴口罩的要求将于下周结束。

约翰逊还希望在今年3月取消因接触感染者而自行隔离的规定。

英国卫生大臣贾伟德表示，"在从全球大流行病到地方流行病的转折过程中，我们英国正在领导着欧洲，同时，我们向世界显示，我们能够同新冠病毒共存。"

德国7天以来每天的日增确诊人数都创下新的纪录。周四德国罗伯特·科赫研究所通报的新增感染数字是13万3536例，一日前是11万2323例。本周早些时候，德国联邦卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）在接受媒体采访时说，就德国而言，新冠奥密克戎变种引起的这一波传染浪潮将在今年2月中旬达到最高峰。

（综合报道）

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