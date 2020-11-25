 英国政府为禁华为5G立下时间表 | 经济纵横 | DW | 30.11.2020

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经济纵横

英国政府为禁华为5G立下时间表

英国政府在有关新电信立法的辩论之前宣布，英国的电信公司从2021年9月开始，不得安装新的华为5G设备。对于腹背受敌的华为来说，这是又一个坏消息。

UK 5G Huawei

英国一家移动服务商在伦敦街头的5G资费广告

（德国之声中文网）英国政府周一宣布，将禁止英国电信公司在2021年9月之后安装新的华为5G设备，这是其逐步淘汰这家中国科技巨头5G基础设施计划的一部分。

英国数字部长道顿（Oliver Dowden）在一份声明中说："我们正在采取大胆的措施，它们是世界上最严格的电信安全制度之一。"

他说："其中的一个主要方面是与高风险的供应商作斗争。我已经制定了明确的时间表，以便不迟于2027年从我们的5G网络中完全去除华为设备。"

这位部长说："我们将以前所未有的监管力度来查明和禁止对我们国家安全构成威胁的电信设备。"

道顿公布这一新截止日期的时机，正是周一英国国会针对酝酿中的《电信（安全）法案》进行辩论之前。

Huawei logo auf der Hauptniederlassung in Reading, Großbritannien

位于雷丁(Reading)的华为英国公司

DW.COM

英国在今年7月宣布全禁止华为参与英国的5G网络建设。近日该国准备将此决定纳入法律，预计将在议会展开一阵激辩。

美国积极呼吁盟友禁用华为，迟未表态的德国正在草拟新的信息安全法案。在此背景下，习近平打了一通跨国电话给默克尔，呼吁德国与欧盟对中国企业保持开放。

在澳大利亚与日本签署军事协定的隔天，中国官员公布一份列举「澳大利亚令中国不满原因」的文件。然而，澳大利亚总理拒绝向中国的压力屈服。

加拿大过去发布网络安全威胁报告时，未曾指明哪些国家构成威胁。如今，加拿大明确点名中国、俄罗斯等国，在野党也呼吁对抗中国威胁。

据德国《星期日世界报》报道，在接下来的不久的时间里，德国各大移动网络服务提供商将陆续放弃在核心网中使用华为的5G设备。这意味着德国会彻底放弃华为的5G技术吗？

2027彻底告别华为

英国政府原本允许华为为其5G网络提供基础设施，但在美国的压力下于今年7月撤销了这一政策。美方表示这家中国公司构成了安全上风险。

英国政府随后下令禁止在今年年底后购买华为的新设备，并在2027年底之前完全从其5G网络中去除这家中国公司的设备。

根据新法规，如果英国的电信公司违反该禁令，将被处以最高10％的营业额，或每天100,000英镑（133,140美元/ 111,434欧元）的罚款。

英国政府周一还宣布了其5G供应链多元化的战略，包括投资2.5亿英镑与日本NEC展开合作，并建立新的研究设施。

任琛/李渔（路透社，德新社）

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“出售求生存” 华为剥离子品牌荣耀

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