英国政府为禁华为5G立下时间表

（德国之声中文网）英国政府周一宣布，将禁止英国电信公司在2021年9月之后安装新的华为5G设备，这是其逐步淘汰这家中国科技巨头5G基础设施计划的一部分。

英国数字部长道顿（Oliver Dowden）在一份声明中说："我们正在采取大胆的措施，它们是世界上最严格的电信安全制度之一。"

他说："其中的一个主要方面是与高风险的供应商作斗争。我已经制定了明确的时间表，以便不迟于2027年从我们的5G网络中完全去除华为设备。"

这位部长说："我们将以前所未有的监管力度来查明和禁止对我们国家安全构成威胁的电信设备。"

道顿公布这一新截止日期的时机，正是周一英国国会针对酝酿中的《电信（安全）法案》进行辩论之前。

2027彻底告别华为

英国政府原本允许华为为其5G网络提供基础设施，但在美国的压力下于今年7月撤销了这一政策。美方表示这家中国公司构成了安全上风险。

英国政府随后下令禁止在今年年底后购买华为的新设备，并在2027年底之前完全从其5G网络中去除这家中国公司的设备。

根据新法规，如果英国的电信公司违反该禁令，将被处以最高10％的营业额，或每天100,000英镑（133,140美元/ 111,434欧元）的罚款。

英国政府周一还宣布了其5G供应链多元化的战略，包括投资2.5亿英镑与日本NEC展开合作，并建立新的研究设施。

任琛/李渔（路透社，德新社）

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