英国政坛地震 脱欧大臣外交大臣相继辞职

（德国之声中文网）继脱欧大臣戴维斯之后，英国外交大臣约翰逊(Boris Johnson)也辞去了职务。据英国首相办公室公布的消息，梅首相已经在周一下午接受了约翰逊的辞呈。“继任人选将稍后公布。首相感谢鲍里斯·约翰逊所作的工作。”

周一早些时候，英国政府发布通告表示，现年44岁的拉布(Dominic Raab)将成为新任脱欧事务大臣。他的前任戴维斯(David Davis)在周日夜间与梅首相就英国的新脱欧策略发生争吵，并提出辞职。拉布、戴维斯以及约翰逊都被认为是坚定的英国脱欧支持者。

据戴维斯本人在接受英国广播公司采访时表示，他提出辞职并不是要推翻梅首相，此举是“出于良知”；如果梅首相依然因此而倒台，他本人也不会加入角逐，“特里莎·梅是一个好首相。”

戴维斯在采访中还强调，梅首相提出的脱欧谈判方针存在一系列薄弱环节。他认为，英国政府在谈判中过快地展现出妥协的意愿，这恐怕会招致来自欧盟方面的更大压力。戴维斯并不担心脱欧谈判时间紧迫。他认为，这场谈判无论如何都会进行到最后一刻。按照法律，英国将在2019年3月29日正式脱离欧盟；脱欧谈判必须在今年秋天取得一致，方能让脱欧协议在3月29日前及时获得各方批准并生效。

就在上周五，首相梅的内阁才刚刚就一项有争议的脱欧后与欧盟商品自贸协定提案达成一致。

梅首相与内阁讨论脱欧计划

据悉，梅首相与戴维斯的信件往来谈到以下要点：

 戴维斯致信梅的办公室，宣布辞职。他所给出的原因是：他认为英国的脱欧政策问题多多，将让该国在谈判中处于很弱的地位。

 戴维斯还表示，英国议会的权限也将受到影响，英国经济的掌控权将有不少拱手让给欧盟，英国的法律并不能获得真正的效力。

 戴维斯称，英国的国家利益要求，脱欧大臣应当是充满热情地相信梅的政策，而不是勉强地尽义务。

 梅在信中对戴维斯的工作表示感谢，但表示不同意他对政府脱欧政策的评价。梅说，周五达成的提案所带来的脱欧后与欧盟关系是可以接受的。

 英国每日电讯报报道说，一名脱欧国务大臣（junior minister）史蒂夫·贝克（Steve Baker）也已辞职。

"梅已没有权威"

在野党工党领袖科宾（Jeremy Corbyn）认为，作为对戴维斯辞职的回应，梅应当辞职。科宾在推特写道："这样一个关键时刻，戴维斯的辞职显示，梅已经不再有权威，无法完成脱欧。"

大卫·戴维斯是谁？

这位保守党政治家负责脱欧事务部，自2017年中以来，作为英国首席谈判代表与布鲁塞尔谈判。戴维斯被认为是梅内阁中最坚决支持脱欧的成员之一。有报道称，他曾多次已辞职相威胁。

脱欧强硬派的不满

英国内阁就脱欧后自贸协定达成的一致提案，原本被认为是梅的一次胜利。她一直在努力维持政府团结，达成一项共同脱欧战略。如今，与欧盟的脱欧谈判已进入最后阶段。但脱欧强硬派认为，英国应当更清楚地与欧盟划清界限，因此对政府的提案表示反对。

苗子/达扬（德新社、路透社、美联社、法新社）