英国支持欧盟向WTO提告中国贸易胁迫立陶宛

（德国之声中文网） 英国方面周一（2月7日）宣布，英国将加入美国和澳洲的行列，支持欧盟在世界贸易组织(WTO)提起贸易诉讼，指控中国对立陶宛实施贸易限制，反对"胁迫性贸易行为"。

1月27日，欧盟向世贸组织指控中国对立陶宛的歧视性贸易做法已影响整个欧盟供应链，并威胁到欧盟单一市场的完整性。

英国国际贸易大臣屈维里安(Anne-Marie Trevelyan)本周一表示，"我们将要求作为第三方加入欧盟对这些措施的磋商，以确保我们在贸易中打击经济胁迫。"

美国、澳大利亚和台湾已经表示准备加入协商。美国贸易代表发言人亚当·霍奇（Adam Hodge）说，拜登政府对中国对立陶宛商品及含有立陶宛成分的欧盟商品的歧视性贸易做法 "深表关切"。

世贸组织允许诉讼各方在60天内进行协商，以达成解决方案。如果没有达成任何协议，那么欧盟可以选择启动一个正式的诉讼，从而成立一个世贸组织小组来研究其对中国的要求。

立陶宛去年七月允许台湾在其首都开设外交代表机构并冠名"驻立陶宛台湾代表处"，引起了北京的强烈不满。中国方面继而将与立陶宛的外交关系降为代办级，并施压外国公司断绝与立陶宛的关系。北京视台湾为其领土的一部分。中国外交部发言人赵立坚2月8日在例行记者会上说，"中方为维护自身正当权益和国际公理作出正当反应，完全合理合法。中方一贯按世贸组织规则行事，所谓中国"胁迫"立陶宛的说法纯属无中生有。"

一位驻日内瓦的贸易官员说，其他西方国家的参与将对欧盟的诉讼案有 "帮助"。他说，"如果有其他成员站在你一边并提出论据，我认为世贸小组会考虑这一点。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。