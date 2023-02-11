 英国摇滚乐手沦为莫斯科的宣传工具？ | 文化经纬 | DW | 12.02.2023

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文化经纬

英国摇滚乐手沦为莫斯科的宣传工具？

英国前卫摇滚乐队Pink Floyd前成员沃特斯（Roger Waters）曾因对乌克兰战争的评论而引起关注。本周，他因在联合国安理会发表的演讲而遭到国际社会的抨击。

资料照片：沃特斯在2022年7月的芝加哥演唱会上

资料照片：沃特斯在2022年7月的芝加哥演唱会上

（德国之声中文网）周三（2月8日）， 79 岁的英国前卫摇滚乐队平克·弗洛伊德 (Pink Floyd) 前成员沃特斯（Roger Waters）通过视频连线在纽约联合国安理会发表演讲。

在受莫斯科邀请发表的这篇演讲中，沃特斯重申俄罗斯入侵乌克兰是因“受到挑衅”，并声称他的观点代表了“无声的大多数”。 

他表示，自己确实“以最强烈的措辞”谴责了俄罗斯对乌克兰的入侵，但随即称这“并非无缘无故，因此我也以最强烈的措辞谴责挑衅者”。 

沃特斯敦促美国总统拜登、俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基以及“美国、北约、俄罗斯、欧盟”，“现在就改变方向，今天就同意在乌克兰停火”。

据猜测，俄罗斯大概是在沃特斯接受《柏林日报》采访后邀请他参加会议的。他在那次采访中对向乌克兰运送武器发表了批评意见，并称赞俄罗斯总统普京是“谨慎执政，在达成共识的基础上做出决定”的人。他还重复了俄罗斯的官方宣传，称对乌克兰的袭击实际上是一次“特殊军事行动”。

“只是墙上的另一块砖”

“看到他接受墙上——俄罗斯虚假信息和宣传的墙——另一块砖的角色，对他以前的粉丝来说是多么可悲。”乌克兰联合国大使基斯利扎（Serhij Kyslyza）说。他指的是平克-弗洛伊德1979年的名曲“墙上的另一块砖”（Another Brick In The Wall）。

美国副大使米尔斯（Richard Mills）表示，沃特斯“作为一名唱片艺术家拥有令人印象深刻的资历”，但认为这位音乐人作为军备控制或欧洲安全问题专家向委员会发言的资格不太可信。 

这不是沃特斯第一次公开谈论乌克兰战争。2022年9月，他指责乌克兰总统泽连斯基“极端民族主义”，并敦促西方停止向乌克兰提供武器。结果，他在波兰克拉科夫的音乐会被取消，当地市政府宣布他为“不受欢迎的人”。

1981年，Pink Floyd乐队在德国多特蒙德演出

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被指控反犹

在德国，一个犹太团体联盟呼吁取消原定于 5 月下旬在法兰克福举行的沃特斯音乐会。在周三发布的一份声明中，该联盟指责沃特斯进行反犹宣传并在活动中表达对犹太人的敌意。签署者称沃特斯为“反犹太主义者、阴谋论者和以色列仇视者”，并指责他鼓吹对犹太裔以色列艺术家基于传统的歧视，并对想要在以色列演出的音乐人施加压力。他们认为，在公共领域保护人的尊严时，言论自由是有限度的。

黑森州反犹太主义专员贝克尔（Uwe Becker）在 1 月份称，沃特斯正在“鼓吹反犹太主义的 BDS 抵制运动，并越来越具有侵略性”。BDS代表“抵制、撤资和制裁”，呼吁音乐人、运动员、公司和政客不要在以色列投资或演出。

德国政府文化和媒体专员罗斯周四告诉《犹太人汇报》（Jüdische Allgemeine），虽然她不能禁止一场音乐会，但她希望看到组织者不要和沃特斯一起举办音乐会，“如果他们仍然举行，他应该在空荡荡的大厅里演奏。” 她对这位音乐人的发展表示遗憾，他“显然已成为 BDS 的积极支持者，而且还是阴谋论者。”罗斯说。

前乐队成员反对沃特斯

沃特斯过去曾让带有犹太标志“大卫星”的猪形气球在音乐会上升起。

据报道，在他目前的巡演中，他告诉观众，如果他们喜欢平克·弗洛伊德乐队但不能忍受他的政治，他们还不如“马上滚开去酒吧”。

萨姆森 (Polly Samson) 是平克·弗洛伊德 (Pink Floyd) 乐队的词曲作者，与该乐队前成员吉尔摩 (David Gilmour)结婚。在沃特斯接受《柏林日报》采访后，她称他为“你的反犹主义核心已经烂透了”，是“普京的辩护者”。

平克·弗洛伊德前乐队成员们反对俄罗斯的侵略战争，他们也与这位有争议的音乐人保持距离。

英国乐队平克·弗洛伊德成立于 1965 年，是摇滚史上最成功的乐队之一，专辑包括《月之暗面》和《墙》。沃特斯于 1980 年代中期离开乐队开始单飞。
 

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