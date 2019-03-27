英国揭露华为风险 旧的不去新的又来

(德国之声中文网) 由英国政府的网络安全监管机构所领导的"华为网络安全评估中心监督委员会"(HCSEC)周四发布报告指出，在华为设备中发现重大技术问题。 這使英国的电信系统出现比过去還嚴重的新风险；华为過去一年中，在处理安全问题上没有实质改进。 现在，华为设备里的安全与工程缺失让英国的电信系统易「被各式各样的有心人士入侵」。

然而，英国国家信息安全中心不认为这些缺失是中国政府指导下的结果。

华为对此发表声明，表示公司会「非常严肃」看待这份报告所提出的问题，而这份报告也有利于协助公司提升软件安全与能力。

去年，华为曾经承诺要花费20亿美金改善英国委员会当时提出的安全问题，但是也警告，若要完全实施，需要费时五年。 华为发言人对法新社表示，去年这个计划已经启动，也宣称英国与华为仍然维持良好的合作关系。

欧洲的迟疑

美国、澳大利亚、日本等国都已经正式宣布禁止华为设备进军5G网络建设，但是英国的委员会(HCSEC)还没有建议其他欧洲国家禁用华为。 在HCSEC发布报告的两天前，欧盟才刚推出计划以确保5G网络安全。 这个计划要求欧盟会员国在6月30日前，回报他们所遭遇的各种安全风险。 接着欧盟网络安全局 (ENISA) 将在今年10月1日做出报告，评估欧盟整体遭受的安全风险。

华为网络安全评估委员会是2010年成立，由英国官员、英国政府通讯总部的通讯情报部、英国电信商的高层代表以及华为高层多位执行长组成，旨在消除国家级电信网络使用华为设备时可能面临的安全风险。

罗法/杨威廉(法新社、美联社、路透社)