英国：持刀袭击案疑凶身份“传言”引发警民冲突

为三名索斯波特袭击案遇难女孩举行的悼念活动中，一些示威者听信“传言”在一家清真寺前举行集会，并同警方发生了冲突。

（德国之声中文网）周二，数十名示威者在英国北部城市索斯波特（ Southport）同警方发生了冲突。此前，这里发生了持刀行凶案件，造成三名儿童丧生。

示威人群向警方投掷石块和瓶子，并纵火烧毁了一辆停在清真寺前的警车。警方表示，冲突中至少有22名警员受伤。

持刀行凶事件发生后，警方已经于周日逮捕了一名现年17岁、来自威尔士的嫌疑人。网络上传播的虚假信息却是，嫌疑人是一名乘船进入英国的庇护申请者。

骚乱事件的背后

警方表示，索斯波特暴力冲突的参与者是英国极右团体“保卫英国同盟”（English Defence League）的支持者。警方称，有关持刀行凶案犯罪嫌疑人身份的“传言”是导致此次骚乱的直接原因，而有些人在利用这样的谣言“煽动暴力和扰乱秩序”。

英国内政大臣库帕（ Yvette Cooper）对骚乱事件予以谴责，并形容周二的暴力场面“完全是一种耻辱”。她对英国媒体表示：“这种暴力场面同索斯波特社区团结一致、相互支持、抚慰遇难者家庭的做法形成了鲜明对比。”

暴力冲突发生前，曾有数以千计的民众前来悼念死难者。 图像来源: James Speakman/PA Wire/dpa/picture alliance

此前，库珀在英国议院表示，她已向社媒公司发出呼吁，要求他们对持刀袭击案发生后网络上出现的种种传言“承担起应付的责任。”

大批民众前来悼念凶案死难者

持刀行凶事件发生后，前来索斯波特事发地点悼念死难者的民众络绎不绝，直至周二发生暴力冲突。

英国首相斯塔默（Keir Starmer）前往事发地敬献鲜花，并表示，这一悲剧刺痛了整个“国家的神经”。他说：“我来到这里，是为了向死难者及其家人表达敬意，他们正在经受的痛苦和悲伤，是我们大多数人无法想象的，也是我作为一名父亲所无法想象的。”

一些围观者则对斯塔默发出质问，其中一人说到：“首相先生，我们的街道上，还要有多少人死于非命？”

持刀袭击案中，共有三名儿童丧生，他们分别是6岁、7岁和9岁，另有多名儿童和两名成人受伤。他们是来参加当地一家舞蹈学校的活动的。

（法新社，美联社，德新社，路透社）

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