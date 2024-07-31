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英国：持刀袭击案疑凶身份“传言”引发警民冲突

2024年7月31日

为三名索斯波特袭击案遇难女孩举行的悼念活动中，一些示威者听信“传言”在一家清真寺前举行集会，并同警方发生了冲突。

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暴力冲突中，有22名警员受伤。
暴力冲突中，有22名警员受伤。图像来源: Pat Hurst/PA Wire/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）周二，数十名示威者在英国北部城市索斯波特（ Southport）同警方发生了冲突。此前，这里发生了持刀行凶案件，造成三名儿童丧生。
示威人群向警方投掷石块和瓶子，并纵火烧毁了一辆停在清真寺前的警车。警方表示，冲突中至少有22名警员受伤。

持刀行凶事件发生后，警方已经于周日逮捕了一名现年17岁、来自威尔士的嫌疑人。网络上传播的虚假信息却是嫌疑人是一名乘船进入英国的庇护申请者。

骚乱事件的背后

警方表示，索斯波特暴力冲突的参与者是英国极右团体“保卫英国同盟”（English Defence League）的支持者。警方称，有关持刀行凶案犯罪嫌疑人身份的“传言”是导致此次骚乱的直接原因，而有些人在利用这样的谣言“煽动暴力和扰乱秩序”。

英国内政大臣库帕（ Yvette Cooper）对骚乱事件予以谴责，并形容周二的暴力场面“完全是一种耻辱”。她对英国媒体表示：“这种暴力场面同索斯波特社区团结一致、相互支持、抚慰遇难者家庭的做法形成了鲜明对比。”

暴力冲突发生前，曾有数以千计的民众前来悼念死难者。
暴力冲突发生前，曾有数以千计的民众前来悼念死难者。图像来源: James Speakman/PA Wire/dpa/picture alliance

此前，库珀在英国议院表示，她已向社媒公司发出呼吁，要求他们对持刀袭击案发生后网络上出现的种种传言“承担起应付的责任。”

 

大批民众前来悼念凶案死难者

持刀行凶事件发生后，前来索斯波特事发地点悼念死难者的民众络绎不绝，直至周二发生暴力冲突。
英国首相斯塔默（Keir Starmer）前往事发地敬献鲜花，并表示，这一悲剧刺痛了整个“国家的神经”。他说：“我来到这里，是为了向死难者及其家人表达敬意，他们正在经受的痛苦和悲伤，是我们大多数人无法想象的，也是我作为一名父亲所无法想象的。”  

一些围观者则对斯塔默发出质问，其中一人说到：“首相先生，我们的街道上，还要有多少人死于非命？”

持刀袭击案中，共有三名儿童丧生，他们分别是6岁、7岁和9岁，另有多名儿童和两名成人受伤。他们是来参加当地一家舞蹈学校的活动的。

（法新社，美联社，德新社，路透社）

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