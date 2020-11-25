 英国拟立法禁用华为 违者每天罰十万英镑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

英国拟立法禁用华为 违者每天罰十万英镑

英国在今年7月宣布全禁止华为参与英国的5G网络建设。近日该国准备将此决定纳入法律，预计将在议会展开一阵激辩。

UK 5G Huawei

DW.COM

美国积极呼吁盟友禁用华为，迟未表态的德国正在草拟新的信息安全法案。在此背景下，习近平打了一通跨国电话给默克尔，呼吁德国与欧盟对中国企业保持开放。

美国和中国都认为主宰5G就将获得经济、情报和军事上的优势。美国掀起一场全面将华为排除在5G网络的“清洁网络”运动，并由国务院次卿出访拉丁美洲展开游说。各國背景不同反應迥异，实际成效仍有待观察。

孟晚舟案的审理已经胶着两年，法庭上的辩论也越来越细琐。加拿大总理特鲁多表示，尽管逮捕孟晚舟会影响到外交政策，但他仍然没有后悔。 中国官方则以“灵魂拷问”回应。

(德国之声中文网) 英国政府周二 (11月24日) 提出通讯安全法案的草案，预计将进一步将七月禁用华为的宣言透过法律加以落实。

英国的电信商原本是各自设定信息安全的标准，在政府立法后将会有责任根据政府指示，管控高风险设备供应商所带来的风险。违反法律使用华为设备的电信商将会面临到高达营业额10%的重罚，或是每天十万英镑(13.3万美金)的罚锾。

该法写到，这些做法是在自律失灵时，为优化信息安全措施提供诱因。监控与安全性评估将会由英国广播电视监管机构－英国通讯管理局(Ofcom)负责。

英国数字大臣道登(Oliver Dowden)说: 「这项开创性的法案将让英国的电信安全制度成为世界上最严格的制度之一，并允许我们采取必要的行动来保护我们的网络。」

道登的部门也说，该项法案如果通过，将是「保护英国免受恶意网络活动、国家资助的行动者与罪犯攻击的重大举措」。

英国国家网络安全中心技术总监莱维(Ian Levy)说，5G和千兆(gigabit)宽频为该国提供巨大机会: 「然而当我们从中受益时，我们也需要提高国家网络的安全性，运营商也需要知道我们期待他们达到什么。」

华为表示他们对于政府正在寻求方法排除华为感到失望。华为副总裁张建岗(Victor Zhang)说: 「这个决定是出于政治动机，而非奠基于公正的风险评估。」他还说这项决定不符合任何人的最大利益，因为英国将因此进入「数位慢车道」。

英国政府原先并未决定禁用华为，但却在今年七月改变政策，宣布在今年年底起都不能再购买任何华为的新产品，而所有5G网络正在使用中的华为设备在2027年以前都要被移除。

这项决定让英国和中国的关系变得紧张，再加上英国公开批评中国对待香港与新疆维吾尔人的做法，中英关系变得更差。英国则坚称改变政策的原因是美国对华为的制裁将使该公司无法取得对5G网络而言特别重要的微型芯片，也同时意味着产品不再安全。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Virtueller G20-Gipfel | China

习近平致电默克尔 暗示开放华为? 25.11.2020

美国积极呼吁盟友禁用华为，迟未表态的德国正在草拟新的信息安全法案。在此背景下，习近平打了一通跨国电话给默克尔，呼吁德国与欧盟对中国企业保持开放。

USA New York | 2019 Concordia Annual Summit | Keith Krach, Under Secretary For Economic Growth

美国务次卿游说拉美“清洁网络”排除华为 23.11.2020

美国和中国都认为主宰5G就将获得经济、情报和军事上的优势。美国掀起一场全面将华为排除在5G网络的“清洁网络”运动，并由国务院次卿出访拉丁美洲展开游说。各國背景不同反應迥异，实际成效仍有待观察。

Huawei Deutschland Zentrale

德媒：华为将彻底退出德国5G核心网 15.11.2020

据德国《星期日世界报》报道，在接下来的不久的时间里，德国各大移动网络服务提供商将陆续放弃在核心网中使用华为的5G设备。这意味着德国会彻底放弃华为的5G技术吗？

广告

媒体看中国

Hongkong Aktivisten Agnes Chow, Ivan Lam and Joshua Wong vor Gericht

德语媒体：黄之锋的今天 欧洲人的明天？

黄之锋等3名香港民运人士本周一在法庭上认罪，成为了德语报刊密集关注的话题。《萨尔茨堡新闻报》刊评指出，这是黄之锋试图唤醒国际社会的高风险策略。《世界报》则警告说，欧洲必须严肃对待来自中国的威胁。  