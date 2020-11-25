英国拟立法禁用华为 违者每天罰十万英镑

(德国之声中文网) 英国政府周二 (11月24日) 提出通讯安全法案的草案，预计将进一步将七月禁用华为的宣言透过法律加以落实。

英国的电信商原本是各自设定信息安全的标准，在政府立法后将会有责任根据政府指示，管控高风险设备供应商所带来的风险。违反法律使用华为设备的电信商将会面临到高达营业额10%的重罚，或是每天十万英镑(13.3万美金)的罚锾。

该法写到，这些做法是在自律失灵时，为优化信息安全措施提供诱因。监控与安全性评估将会由英国广播电视监管机构－英国通讯管理局(Ofcom)负责。

英国数字大臣道登(Oliver Dowden)说: 「这项开创性的法案将让英国的电信安全制度成为世界上最严格的制度之一，并允许我们采取必要的行动来保护我们的网络。」

道登的部门也说，该项法案如果通过，将是「保护英国免受恶意网络活动、国家资助的行动者与罪犯攻击的重大举措」。

英国国家网络安全中心技术总监莱维(Ian Levy)说，5G和千兆(gigabit)宽频为该国提供巨大机会: 「然而当我们从中受益时，我们也需要提高国家网络的安全性，运营商也需要知道我们期待他们达到什么。」

华为表示他们对于政府正在寻求方法排除华为感到失望。华为副总裁张建岗(Victor Zhang)说: 「这个决定是出于政治动机，而非奠基于公正的风险评估。」他还说这项决定不符合任何人的最大利益，因为英国将因此进入「数位慢车道」。

英国政府原先并未决定禁用华为，但却在今年七月改变政策，宣布在今年年底起都不能再购买任何华为的新产品，而所有5G网络正在使用中的华为设备在2027年以前都要被移除。

这项决定让英国和中国的关系变得紧张，再加上英国公开批评中国对待香港与新疆维吾尔人的做法，中英关系变得更差。英国则坚称改变政策的原因是美国对华为的制裁将使该公司无法取得对5G网络而言特别重要的微型芯片，也同时意味着产品不再安全。

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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