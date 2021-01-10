英国拟禁止进口新疆强制劳动产品

(德国之声中文网)《卫报》、《太阳报》等英国报纸1月11日披露，外交大臣拉布(Dominic Raab)最快在本星期内就会将法案文本递交给下议院。除了禁绝新疆强制劳动产品，法案还将禁止出口可能被用于镇压的产品或技术。

近年来，英国与中国的关系不断降温，双方在香港问题上摩擦不断。就在最近，英国政府抨击了中国当局打压新疆穆斯林，对新疆棉花生产涉嫌使用强制劳工的消息表示深切忧虑。北京方面则驳斥了相关的指控，称所谓拘押营不过是"语言与职业技能培训中心"，而被指控使用强制劳工的工厂是在参与扶贫项目。

《卫报》报道指出，英国外交部提出的法律草案将包含针对企业的惩罚机制：如果某家企业没能自身检查其供应链是否涉嫌使用强制劳工，将遭到罚款等处罚措施。就在一星期前，英国连锁零售企业Marks and Spencer(玛莎百货)宣布，鉴于服装界日益担心供应链的强制劳工问题，公司将不再采购来自新疆的棉花制品。

《太阳报》则称，新法案有望终结英国难以制裁与新疆"再教育营"或强制绝育计划相关的中国官员的局面。该报援引一名外交部内部人士称，英国的对华立场"植根于英国价值观和英国利益"。

曾经担任的保守党党魁的史密斯(Iain Duncan Smith)则告诉《太阳报》，新法案值得欢迎，但是仍然不足以处理"我们所面临的越来越大的中国问题"。

就在上星期，中国驻英大使刘晓明对外界表示，中英关系的未来取决于"英国究竟将中国视为伙伴还是对手"，现在"皮球在英国一方"。

中英关系近年来持续转冷

目前，越来越多的英国议员开始高度关注中国议题。包括史密斯在内的一些保守党议员已经在呼吁，如果英国法庭裁定中国犯有种族灭绝罪行，英国就不应该和中国签署双边贸易协定。不过，英国政府回拒了这项呼吁，理由是裁定种族灭绝罪行是国际法庭的职责。

文山/苗子/(法新社等)

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