 英国拟禁止进口新疆强制劳动产品 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2021

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时政风云

英国拟禁止进口新疆强制劳动产品

据《卫报》等媒体报道，英国即将出台法案禁止进口具有强迫劳工嫌疑的新疆产品。这很有可能进一步激化本已紧张的中英关系。

Ministers - Thursday 2 July 2020 - Downing Street, London

外交大臣拉布最快在本星期就会把相关法案提交议会

DW.COM

一份新的报告指责中国施压数十万维吾尔族穆斯林强迫劳动，让他们在新疆采摘棉花。活动人士称，一些大的西方时尚品牌是这种虐待行为的同谋。

中国驻美国大使馆官方推特账号发布的维吾尔女性不再是“生育机器”的推文被推特删除。推特指责该文违反企业规定。新疆政府周一为其人口政策辩护。

欧洲议会周四通过一份涉疆决议，强烈谴责北京对维吾尔等少数族裔的任意拘捕，谴责中国实施强迫劳动，表示欧盟应该考虑对中国进行制裁。决议还呼吁中国立即释放维族学者伊力哈木‧土赫提。中国驻欧盟使团当天发出回应。

近日香港政府频繁援引《香港国安法》，不仅对民主派人士展开大抓捕，还援引该法限制香港民众访问记录反送中事件的网站。

300万港人合资格申请BNO签证移居英国，有多少人会去？德国之声访问三位已经或即将赴英的香港人，他们有什麽心声？

(德国之声中文网)《卫报》、《太阳报》等英国报纸1月11日披露，外交大臣拉布(Dominic Raab)最快在本星期内就会将法案文本递交给下议院。除了禁绝新疆强制劳动产品，法案还将禁止出口可能被用于镇压的产品或技术。

近年来，英国与中国的关系不断降温，双方在香港问题上摩擦不断。就在最近，英国政府抨击了中国当局打压新疆穆斯林，对新疆棉花生产涉嫌使用强制劳工的消息表示深切忧虑。北京方面则驳斥了相关的指控，称所谓拘押营不过是"语言与职业技能培训中心"，而被指控使用强制劳工的工厂是在参与扶贫项目。

《卫报》报道指出，英国外交部提出的法律草案将包含针对企业的惩罚机制：如果某家企业没能自身检查其供应链是否涉嫌使用强制劳工，将遭到罚款等处罚措施。就在一星期前，英国连锁零售企业Marks and Spencer(玛莎百货)宣布，鉴于服装界日益担心供应链的强制劳工问题，公司将不再采购来自新疆的棉花制品。

《太阳报》则称，新法案有望终结英国难以制裁与新疆"再教育营"或强制绝育计划相关的中国官员的局面。该报援引一名外交部内部人士称，英国的对华立场"植根于英国价值观和英国利益"。

曾经担任的保守党党魁的史密斯(Iain Duncan Smith)则告诉《太阳报》，新法案值得欢迎，但是仍然不足以处理"我们所面临的越来越大的中国问题"。

就在上星期，中国驻英大使刘晓明对外界表示，中英关系的未来取决于"英国究竟将中国视为伙伴还是对手"，现在"皮球在英国一方"。

Flaggen von China und Großbritannien

中英关系近年来持续转冷

目前，越来越多的英国议员开始高度关注中国议题。包括史密斯在内的一些保守党议员已经在呼吁，如果英国法庭裁定中国犯有种族灭绝罪行，英国就不应该和中国签署双边贸易协定。不过，英国政府回拒了这项呼吁，理由是裁定种族灭绝罪行是国际法庭的职责。

文山/苗子/(法新社等)

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