 英国批新疆「工业化规模」人权侵害　中国反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.02.2021

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时政风云

英国批新疆「工业化规模」人权侵害　中国反击

英国外相拉布在联合国理事会的一次发言中，强力抨击中国政府在新疆对穆斯林少数民族的迫害行为，要求联合国立即、不受限进入新疆调查。北京则坚持是按照联合国规则行事。

UK Aussenminister Dominic Raab

英国外相拉布

DW.COM

本周二，美国总统拜登接受CNN的“市政厅”节目采访。在采访中拜登就中国处理新疆穆斯林少数民族的问题警告说，中国将会为践踏人权付出代价。

前美国国务卿蓬佩奥卸任前发表声明，称特朗普政府认定中国在新疆针对维吾尔族穆斯林和其他少数民族犯下“种族灭绝”和反人类罪。英国首相约翰逊拒绝采用这一说法，称“认定种族灭绝是法律问题”。英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。

英国立法机关正致力于推动一项法案，欲赋予法院权力停止与涉嫌「种族屠杀」的国家执行自由贸易协定。外长拉布虽认同这种精神，却认为效果不见得好。

（德国之声中文网）英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周一（2月22日）在联合国人权理事会的一次视频发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆自治区以「工业化规模」发生。他说，新疆发生的事情已超出人们的想象。

于此同时，中国外长王毅则表示，「涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题」，说中国在新疆是落实「联合国制定的《防止暴力极端主义行动计划》......符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神」。

联合国人权理事会有47个成员国，中国是其中一个。

此前，活动人士以及联合国人权专家认为至少有100万穆斯林曾在新疆受到关押。中国频频驳回此类指责，称所进行的是必要的职业培训，用于打击极端主义。

拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应「立即和不受限制」地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。

王毅对此则回应：「新疆地区的大门始终是敞开的，到访过新疆的各国人士都能实地了解到事实和真相，我们也欢迎联合国人权高专访问新疆。」

但是过去媒体欲前往新疆采访时多受到阻碍，私下深入的报导则揭露了许多人权侵犯的个案。有关人权高专到新疆的安排则一直在专家坚持「全面开放调查」和北京坚持「不得干涉内政」两种态度下未能成行。

China Außenminister Wang Yi

中国外长王毅重申，有关新疆「耸人听闻的说法源于无知和偏见，纯属恶意的政治炒作，与事实完全相反」。

英国首相未明确表态

拉布几天前在英国SkyNews表示，既然中国认为西方国家对新疆维吾尔人权问题的指控都是谎言，而且英国是带头的国家，那么最简单厘清争议的方法便是“允许联合国人权委员进入新疆地区访问、进入并且视察这些地区”。

特朗普执政期结束前一天，美国国务院宣布中国政府在新疆犯下了种族灭绝和反人类罪。拜登政府接过了上届政府对中国的这项指责，称将让中国为践踏人权付出高昂代价

人们注意到，英国首相约翰逊在中国是否在新疆犯下种族灭绝罪的问题上，没有明确表态。他说，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。” 今年1月中旬，英国下院否决了一项上院提出的修正案，假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

观看视频 04:07

维族男子自述：中国国安逼迫我充当间谍

拉布周一在讲话中还提及香港人的权利受到“系统性破坏”。他说，强制实施《香港国安法》限制了当地人的自由，并呼吁举行自由公正的立法会选举。此外，他还说，缅甸局势因军方政变而急剧恶化。他说，军方必须下台，民选领袖必须重返政坛。缅甸人民实现民主的愿望必须得到尊重。

德国外长马斯(Heiko Maas)周一也在联合国人权理事会发表了视讯讲话。他批评了中国、俄罗斯、白俄罗斯、缅甸、朝鲜、叙利亚、伊朗以及委内瑞拉的人权状况。他说，“鉴于我们对人权宣言的认同，针对新疆发生的任意关押少数民族的做法，以及对香港公民争取自由权利的镇压，不可能有任何容忍的空间。” 他表示，对于和平示威者以及反对派代表被抓捕等事件，“我们不会沉默。”

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