英国批新疆「工业化规模」人权侵害　中国反击

（德国之声中文网）英国外交大臣拉布（Dominic Raab）周一（2月22日）在联合国人权理事会的一次视频发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆自治区以「工业化规模」发生。他说，新疆发生的事情已超出人们的想象。

于此同时，中国外长王毅则表示，「涉疆问题的本质是反暴恐、反分裂问题」，说中国在新疆是落实「联合国制定的《防止暴力极端主义行动计划》......符合《联合国全球反恐战略》的原则和精神」。

联合国人权理事会有47个成员国，中国是其中一个。

此前，活动人士以及联合国人权专家认为至少有100万穆斯林曾在新疆受到关押。中国频频驳回此类指责，称所进行的是必要的职业培训，用于打击极端主义。

拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应「立即和不受限制」地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。

王毅对此则回应：「新疆地区的大门始终是敞开的，到访过新疆的各国人士都能实地了解到事实和真相，我们也欢迎联合国人权高专访问新疆。」

但是过去媒体欲前往新疆采访时多受到阻碍，私下深入的报导则揭露了许多人权侵犯的个案。有关人权高专到新疆的安排则一直在专家坚持「全面开放调查」和北京坚持「不得干涉内政」两种态度下未能成行。

英国首相未明确表态

拉布几天前在英国SkyNews表示，既然中国认为西方国家对新疆维吾尔人权问题的指控都是谎言，而且英国是带头的国家，那么最简单厘清争议的方法便是“允许联合国人权委员进入新疆地区访问、进入并且视察这些地区”。

特朗普执政期结束前一天，美国国务院宣布中国政府在新疆犯下了种族灭绝和反人类罪。拜登政府接过了上届政府对中国的这项指责，称将让中国为践踏人权付出高昂代价。

人们注意到，英国首相约翰逊在中国是否在新疆犯下种族灭绝罪的问题上，没有明确表态。他说，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。” 今年1月中旬，英国下院否决了一项上院提出的修正案，假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

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拉布周一在讲话中还提及香港人的权利受到“系统性破坏”。他说，强制实施《香港国安法》限制了当地人的自由，并呼吁举行自由公正的立法会选举。此外，他还说，缅甸局势因军方政变而急剧恶化。他说，军方必须下台，民选领袖必须重返政坛。缅甸人民实现民主的愿望必须得到尊重。

德国外长马斯(Heiko Maas)周一也在联合国人权理事会发表了视讯讲话。他批评了中国、俄罗斯、白俄罗斯、缅甸、朝鲜、叙利亚、伊朗以及委内瑞拉的人权状况。他说，“鉴于我们对人权宣言的认同，针对新疆发生的任意关押少数民族的做法，以及对香港公民争取自由权利的镇压，不可能有任何容忍的空间。” 他表示，对于和平示威者以及反对派代表被抓捕等事件，“我们不会沉默。”

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