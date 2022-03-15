英国批准将阿桑奇引渡至美国

（德国之声中文网）英国内政部周五（6月17日）证实，英国已经批准将阿桑奇（Julian Assange）引渡至美国。

据法新社报道，英国内政大臣帕特（Priti Patel）在周五宣布，她的部门签署了相关引渡令。阿桑奇因公布有关伊拉克和阿富汗战争的秘密文件而在美国可能面临终身监禁。

在美国政府眼中，阿桑奇出卖军事情报，是最危险的敌人；而他不过揭露了的美国涉嫌在阿富汗和伊拉克犯下战争罪。自从2019年4月以来，阿桑奇被关入伦敦安全级别最高的监狱。独立专家指责监狱的条件为“非人道”。

2022年4月20日，阿桑奇的命运受到又一沉重打击。英国最高法院为向美国引渡阿桑奇已做好了所有的铺垫，一份书面报告已呈给英国内政大臣帕特。今年3月中旬，帕特以“缺乏法律依据”为由没有接受阿桑奇的一份上诉申请，当时阿桑奇距离引渡就已经只剩下一步之遥，其命运完全掌握在帕特手中。

记者无疆界担心"开创可怕先例"

在此前书面报告被呈给英国内政大臣帕特时，“记者无疆界”组织就对能否扭转阿桑奇的命运持怀疑态度。当时，记者无疆界德国分部政治处主任克莱持默（Lisa-Maria Kretschmer）对德国之声说，“我们觉得她不会反对引渡的”。

克莱持默希望德国政府明确公开表态，反对引渡阿桑奇，这样做的目的应该是让所有针对他的指控都站不住脚，这样，“今后也不再出现类似的法律追究”。如果阿桑奇，这名澳大利亚人，他的官司在美国进行，有可能被判处终身监禁，最高刑期可达175年。

克莱持默认为，阿桑奇案将为调查新闻“开创可怕的先例”，结果是，每个夹在战争罪行、国家安全以及情报机构之间的调查记者，都可能重复阿桑奇的命运。

她说，有关战争的资讯太重要了，不仅阿桑奇公开的有关阿富汗和伊拉克的秘密文件，乌克兰战争中的战争罪也一样需要揭露。没有资讯，怎样反思战争？她说，公众关心的信息包括通过吹哨人揭露的信息，其中当然会有未对社会公开的信息，也就是情报机构的秘密情报。

鉴于揭露乌克兰战争中触目惊心的暴行，克莱持默说，这样的信息不会让人们无动于衷，但她还认为，英国和美国在对待阿桑奇问题上，可信度是一大败笔。它们还怎么批评其他国家？如果再谴责中国或者阿塞拜疆的新闻自由问题，这些国家便会反驳道，“看看你们自己吧，你们是怎样对待从事新闻工作的人！”

观看视频 01:35 艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

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