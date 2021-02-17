 英国批准全球首例“人为”新冠感染研究 | 科技环境 | DW | 18.02.2021

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科技环境

英国批准全球首例“人为”新冠感染研究

英国有关当局批准了一项科学研究，志愿者将在“可控的环境”下主动感染新冠病毒，以寻求最佳、最有效疫苗。该类型研究在世界上尚属首次。

UK Covid-19 | Intensivstation

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肌肉疼痛、疲倦、心理问题：中国一项研究报告指出，三分之二新冠重病人在染疫半年后仍有众多健康问题。

英国科学家初步研究发现，与以往的变异病毒株相比，肆虐当地的“B.1.1.7”新冠变种病毒株变异幅度更为剧烈，令病毒传播能力较以往强70%。德国病毒学家德罗斯滕在推特中写道，很遗憾，看起来不太妙。

巴西卫生部长周四表示，在当地发现的亚马逊变种病毒传染率比原始病毒强三倍。巴西科研机构正就疫苗对变种病毒的有效性展开研究。

（德国之声中文网）英国商业、能源和工业战略部周三（２月１７日）在伦敦宣布，最多可达90名志愿者将被允许参加全球首个定向感染新冠病毒研究。他们的年龄在18至30岁之间。

该项研究旨在明确感染所需的最低病毒数量，定向感染必须在 "可控环境 "下进行，试验结果应有助于开发针对新冠的疫苗和药物。政府将拨款3360万英镑（3860万欧元），资助伦敦帝国理工学院和伦敦皇家自由医院合作开展这一研究。

第一阶段研究结束后，志愿者将被注射在临床试验中证明有效的新冠疫苗。帝国学院教授克里斯·邱（Chris Chiu）解释说，由此将能确定哪种疫苗最为有效。为确保志愿者的安全，受试期间，护理人员和医生将24小时待命。

国务秘书夸腾（Kwasi Kwarteng）表示，"我们虽在疫苗开发方面取得了非常积极的进展，但仍希望能找到最佳、最有效的疫苗，以供长期使用。"他指出，该项研究已获批准，有助于更快开发新的新冠疫苗。

BDTD Großbritannien Lichfield Kathedrale Notimpfzentrum

英国伯明翰大教堂被临时改建为疫苗接种中心

英国是世界上受疫情打击最重的国家之一，迄今已有11.8万多人死亡。同时，它也是西方国家中第一个实施新冠疫苗接种的国家。

上周末，人口约6600万的英国实现了向大约1500万公民施打第一剂新冠疫苗的阶段性目标。至4月底，将又有1700万人获得第一次接种的机会，包括50岁以上的所有人。此外，还将开始实施必须的第二次接种。

凝炼／叶宣（法新社）

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  • Tueren reinigen (picture-alliance/dpa Themendienst/F. Gabbert)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    污染了的门把手

    人们迄今所知的冠状病毒，在门把手一类东西的表面在4到5天里仍有感染性。新冠病毒SARS-CoV-2和所有通过飞沫传播的病毒一样，经由手和常常被抓握的表面得以传播。尽管这一病毒是新的，因而基本上还是个未知数，但专家们相信，对已知冠状病毒的很多研究结果也适用于新冠病毒。

  • Kostenloses Schulessen in Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    没那么可口!

    因此，中午在食堂就餐时，就该小心了。理论上，冠状病毒可经由某位感染者打喷嚏或咳嗽落到餐具上。不过，联邦风险评估局指出，“迄今未知有经这一传染渠道感染SARS-CoV-2病毒的病例”。

  • Baden-Württemberg Spielzeug vor Kindern (picture-alliance/dpa/S. Gollnow)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    担心进口货？

    家长们是否该担心进口玩具可能导致感染？联邦风险评估局认为，无需担心。到目前为止，未有证据显示，进口玩具或其它商品会导致感染。专家们迄今相信，这种病毒的环境稳定性相对较低：主要是在低温和高湿环境下方有为期数天的传染性。

  • Kabinett verabschiedet Gesetz gegen Retouren-Vernichtung (picture-alliance/dpa/T. Weller)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    包裹也有病毒？

    一般情况下，人类冠状病毒在干燥的表面不特别稳定。鉴于在人体器官之外，病毒的稳定性取决于温度和湿度等众多环境因素，联邦风险评估局认为，经由邮政途径的感染“不太可能”。不过，该机构承认，有关SARS-CoV-2病毒，目前尚无更精准的数据。

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/AP/A. Tarantino)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    人与宠物谁传谁？

    我的狗狗传我，还是我传狗狗？专家们虽认为，家养宠物感染冠状病毒的风险很低，但也不能完全排除。动物本身不会表现出症状，也就是说它们不会生病。但它们若感染了病毒，就有可能经由呼吸或排泄传播冠状病毒。

  • Italien Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/Kontrolab/IPA/S. Laporta)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    危险的蔬菜？

    联邦风险评估局认为，新冠病毒不太可能经由被污染食品传给人。迄今没有证据显示出现过这方面的感染病例。当然，就像在新冠病毒疫情爆发之前以及之后那样，做饭前当然要好好洗手。由于病毒对高热敏感，因此，对食品作高温加工可进一步降低感染风险。

  • Deutschland Frau kauft tiefgefrorenes Gemüse ein (picture-alliance /imageBROKER/J. Tack)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    被污染低温食品

    已知的SARS和MERS冠状病毒虽不喜高热，但对低温不敏感，可在零下20摄氏度的深冻状态下保持高达两年的传染性。不过，联邦风险评估局指出：到目前为止，无迹象表明存在着经由食用包括深冻品在内的食物构成的传染链。

  • China Karsthöhle mit dem Namen Laogan Cave (picture-alliance/Photoshot/H. Huan)

    新冠病毒藏身何处，你知道吗？

    禁食野生动物！

    COVID-19新冠病毒疾病的爆发也带动了一件积极的事：中国已禁止食用野生动物。所有迹象都显示，新型冠状病毒是由蝙蝠传给人的。当然责任不在蝙蝠。只不过，我们不会那么容易就能摆脱新冠病毒SARS-CoV-2的纠缠。

    作者: Julia Vergin


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