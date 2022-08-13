英国批准使用针对奥秘克戎变体新疫苗

英国药品监管机构周一（8月15日）公告，已批准使用莫德纳（Moderna）新款疫苗，该疫苗既针对冠状病毒原始毒株，也针对奥秘克戎变体。
（德国之声中文网）英国药品与保健品管理局（MHRA）在一份声明中说，"确认其符合英国监管机构的安全、质量和有效性标准后"，已批准使用该款疫苗作为成人加强针剂。
这是英国当局批准的首款 "二价"新冠肺炎疫苗。
药品和保健品管理局首席执行官雷恩（June Raine）说，临床试验数据显示，该款疫苗对原始毒株和奥秘克戎变体均产生 "强烈免疫反应"，将在病毒不断演变过程中成为 "我们武库中的一件利器"。
虽然接种疫苗有助于降低2019年底在中国首现的新冠大流行瘟疫的住院率和死亡率，但现有各款疫苗一般只适用于新冠原始毒株。
世界卫生组织上月警告说，鉴于变异毒株奥秘克戎广泛传播以及防疫措施大都取消，大流行瘟疫 "远未结束"。
莫德纳新款疫苗命名为Spikevax bivalent Original/Omicron ，同时针对原始毒株和奥秘克戎变体（BA.1），俗称"双价"或"二价"疫苗。
英国药品与保健品管理局指出，临时实验结果显示，该疫苗对奥秘克戎的两个亚变体BA.4和BA.5也产生 "良好反应"。正是这两个亚变体在一定程度上推动了欧、美的新一波感染。
根据该机构的说法，二价疫苗与莫德纳首款疫苗一样，均只有 "典型的温和副作用"。
今年6月，美国生物技术公司莫德纳通报说，针对原始菌株和 BA.1原始奥秘克戎，与取名Spikevax的首款疫苗相比， "二价"疫苗表现更好。
当月，欧盟药品监督机构宣布，启动审批该款疫苗程序。
该机构同时审批由莫德纳的竞争对手辉瑞/生物新技术公司（ Pfizer/BioNTech ）开发的改进型疫苗，计划今秋结束审批程序。
辉瑞/生物新技术公司疫苗针对BA.4和BA.5亚型毒株。该变种首发于南非。尽管此前的严重疫情和大规模接种疫苗使国民具高免疫力，但因变异毒株，疫情复发。
与奥秘克戎其它变种一样， 感染BA.4和BA.5后，患者病程一般较温和，原因是，病毒鲜少入侵肺部，而更多的是被感染者出现发烧、疲倦和嗅觉丧失等症状。
（法新社）
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到目前为止，德国接受新冠疫苗接种的人数远远低于政府的预期，因此有大量之前订购的疫苗药剂因过期而被销毁。根据卫生部透露，从新政府上台之后到今年6月底之间这段时间里，这样浪费掉的疫苗一共有390万剂。