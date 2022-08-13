英国批准使用针对奥秘克戎变体新疫苗

（德国之声中文网）英国药品与保健品管理局（MHRA）在一份声明中说，"确认其符合英国监管机构的安全、质量和有效性标准后"，已批准使用该款疫苗作为成人加强针剂。

这是英国当局批准的首款 "二价"新冠肺炎疫苗。

药品和保健品管理局首席执行官雷恩（June Raine）说，临床试验数据显示，该款疫苗对原始毒株和奥秘克戎变体均产生 "强烈免疫反应"，将在病毒不断演变过程中成为 "我们武库中的一件利器"。

虽然接种疫苗有助于降低2019年底在中国首现的新冠大流行瘟疫的住院率和死亡率，但现有各款疫苗一般只适用于新冠原始毒株。

世界卫生组织上月警告说，鉴于变异毒株奥秘克戎广泛传播以及防疫措施大都取消，大流行瘟疫 "远未结束"。

莫德纳新款疫苗命名为Spikevax bivalent Original/Omicron ，同时针对原始毒株和奥秘克戎变体（BA.1），俗称"双价"或"二价"疫苗。

英国药品与保健品管理局指出，临时实验结果显示，该疫苗对奥秘克戎的两个亚变体BA.4和BA.5也产生 "良好反应"。正是这两个亚变体在一定程度上推动了欧、美的新一波感染。

根据该机构的说法，二价疫苗与莫德纳首款疫苗一样，均只有 "典型的温和副作用"。

今年6月，美国生物技术公司莫德纳通报说，针对原始菌株和 BA.1原始奥秘克戎，与取名Spikevax的首款疫苗相比， "二价"疫苗表现更好。

当月，欧盟药品监督机构宣布，启动审批该款疫苗程序。

该机构同时审批由莫德纳的竞争对手辉瑞/生物新技术公司（ Pfizer/BioNTech ）开发的改进型疫苗，计划今秋结束审批程序。

辉瑞/生物新技术公司疫苗针对BA.4和BA.5亚型毒株。该变种首发于南非。尽管此前的严重疫情和大规模接种疫苗使国民具高免疫力，但因变异毒株，疫情复发。

与奥秘克戎其它变种一样， 感染BA.4和BA.5后，患者病程一般较温和，原因是，病毒鲜少入侵肺部，而更多的是被感染者出现发烧、疲倦和嗅觉丧失等症状。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 最悲惨的事情 这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 纪念爸爸 朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 如何消化痛苦？ 养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 无法弥补的损失 2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “她做了他会做的事情” 贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 一个共同的传统 贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 成千上万儿童至少失去父母一方 各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “就像触摸一朵云” 艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 永远回不去了 艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。 作者: Kevin Mertens



（法新社）

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