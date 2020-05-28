 英国或为港居提供″入籍之路″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.05.2020

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时政风云

英国或为港居提供"入籍之路"

英国可能为香港人移民英国敞开大门，以此回应北京推动港版国安法。与此同时，香港出现外币兑换潮。

Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

港府于1987年开始签发BNO，持有人可以永久续期，但主权移交后不再接受新申请，子女也不可继承BNO申请权，这意味着，1997年以后出生的港人都没有BNO

（德国之声中文网）英国针对北京决定在英国前殖民地实施国安法发出威胁，英国内政大臣巴特尔(Priti Patel) 本周五发出的一份声明称，若是港版国安法得到实施，英国会对香港公民开启获得英国国籍身份的大门。

目前，持有英国国民海外护照BNO的港人只拥有入境英国并停留6个月的权利。伦敦方面的统计数字显示，大约有35万人持有这种护照。

延展阅读：澳门人拥葡国籍 港人为何无居英权？

路透社援引帕特尔表示："如果中国实施这项法律，我们将探索允许BNO申请英国永久居留证的选项，包括获得英国公民身份的途径。"

观看视频 01:14

黄之锋:国安法通过成香港噩梦

外币兑换潮？

有香港媒体报道，人大本周四（5月28日）通过港版国安法之后，香港出现外币兑换潮。香港苹果日报记者周四当天走访深水埗、观塘及湾仔，发现多家外币兑换店已无美元、日元可兑现，英镑也告清仓。该媒体采访一位兑换店负责人，后者介绍说，客户兑换美元情况近日明显增加，更甚于反修例风波时期，兑换规模不等，少至1000美元、多至10万美元。不少客户均表明是忧虑港版国安法立法后，港元会遭到抛售。

延展阅读：香港"移民"上热搜 德国庇护是选择？

也有大型银行客户经理向苹果日报表示，近日美元兑换量明显增加，不少客戶询问美元定期存款的优惠，有的月薪超过20万的客户正在考虑移民。

 

文木 / 张筠青（德新社，路透社等）

 

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