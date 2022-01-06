英国情报机构警告：中共统战部渗透国会

英国情报机构罕见对中共渗透干涉政治发出警告，称一名华人律师李贞驹通过捐款试图影响英国政治，有议员呼吁应该将她驱逐出境。李贞驹背景为何？
（德国之声中文网）英国国家安全情报机构军情五处（MI5）周四（1月13日）警告国会议员，有名驻伦敦的中国律师是中共代理人，正试图秘密干预英国政治。
英国国会下议院议长林赛·霍伊尔（Lindsay Hoyle）向全体议员发了一封来自军情五处的信函，警告有一名叫以「克丽丝汀．李」为名的律师李贞驹为中共统战部门工作，该组织是中国为了在海外增加影响力所建立，信函中也公布了该女子的照片。
军情五处指出，李贞驹捐款给英国政党及议员，资金是以来自在中国及香港的非英国国民的民意捐助。
根据报道，英国工党国会议员加德纳（Barry Gardiner）从李贞驹收到超过50万英镑的捐款，主要用于办公费用。另外，李贞驹在约10年前，也曾经向自由民主党提供了小额捐款。
加德纳说，他没有从与李贞驹的关系中获得任何经济利益，且一直到13日才知道李贞驹试图影响英国政治。他并说，李贞驹的儿子正为他工作，但已在同一天辞职。
加德纳强调，他很谨慎，并说「因为我知道她是一名律师，在很长一段时间为英国的一些中国企业提供服务」，加德纳补充他也曾为此公开且坦率地与英国安全部门交谈，讨论他与李贞驹的关系。
英国内政大臣帕特尔（ Priti Patel）对记者说，李贞驹的行为目前还没有达到起诉她的犯罪门槛。但她说，通过发布警报，政府能够警告议员，李贞驹试图要影响他们。
帕特尔说：「『令人特别关切 』的是，有一个代表中国共产党工作的人将目标瞄准议员立法者。」
在英国军情五处对的李贞驹的行为发出警告后，英国保守党议员和前任党魁邓肯·史密斯（Iain Duncan Smith）要求采取强有力的行动。
他质疑，为何李贞驹没有被驱逐出境，并呼吁要求收紧人们进入议会的认证程序，他认为这一程序过于宽松。
英国前国防部长托拜厄斯·埃尔伍德（Tobias Ellwood）则向下议院表示，「这就是我们预期看到来自中国的那种灰色地带的干涉，他说：「但事实上，这种事发生在议会，政府必须要有紧迫感。」
中国驻伦敦大使馆和英国政府都没有立即发表评论。
英国媒体指出，军情五处的调查结果显示，李贞驹曾经公开自称代表在英中国人的利益，致力促进英国社会多元性。
李贞驹的公司Christine Lee & Co.网站上显示，她在英国与中国间建立了强而有力的联系，并担任中国驻伦敦大使馆的法律顾问。美联社称，该公司在英国和中国都有办公室，从事移民、公司法和商法业务的服务。
李贞驹的公司未向媒体做出任何评论，也没有回应评论请求。
（路透社、法新社、美联社等）
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