 英国开始一周4天工作制试点项目 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2022

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新闻广角

英国开始一周4天工作制试点项目

领五天的工资，但只需工作四天。这对大多数雇员来说，恐怕都是梦寐以求的事情。英国希望通过刚刚开启的四天工作制试验，了解降低工作天数对工作效率和员工幸福感的影响。

Symbolbild Arbeitzeit | 4-Tage-Woche

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日本政府刚刚公布了其年度经济政策指南，其中包括建议公司允许员工选择每周工作四天，而不是通常的五天。 

新西兰信托服务商Perpetual Trust每周４天工作试验结果显示，效率提高、员工精神压力减少。现在，该公司决定长期实施每周４天工作制，员工收入照旧。

（德国之声中文网）从六月开始截至12月，英国将有七十多家企业和机构参与四天工作制试验。员工的工资不会受工时减少的影响，但他们必须保障为公司提供100%的工作效率。

本次试验是由"全球四天工作制"组织（4 Day Week Global） 协同智库"自主权"和"一周四天工作制运动"共同发起的。剑桥大学、牛津大学以及波士顿学院将对这项试验进行学术评估，例如，一周四天工作制对工作效率、员工幸福感、环保、男女平权等问题将产生怎样的影响。

项目负责人、波士顿学院社会学教授朔尔（Juliet Schor）对英国《卫报》表示："增加一天休息时间后，对员工会产生怎样的影响，对心理焦虑、职业和生活幸福感、健康、睡眠、体力以及生活的方方面面会带来那些变化，这些都是我们要进行分析评估的内容。"         

其他国家也在开展类似项目

总计有超过3300员工参与了英国的四天工作制试验，涉及的企业五花八门遍布英伦三岛，其中包括银行、护工服务公司、制片厂和啤酒厂等等。除此之外，爱尔兰、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰也在开展着类似的试验。

1. Mai - Demonstrationen - Erfurt

今年德国埃尔福特市的”五一“大游行中，示威者高举要求引入四天工作制的标语。

英国原本属于欧洲工作时间最长的国家之一，但新冠疫情加剧了该国有关减少工时的讨论。"全球四天工作制"组织的负责人奥康诺尔（ Joe O'Connor）表示："英国目前正处在四天工作制全球性浪潮的风口浪尖上，因为整个新冠疫情期间，人们对不去办公室已经习以为常。随着疫情结束，越来越多的企业已经意识到，员工的生活质量同企业的竞争力直接相关。只有减少工时、提高工作效率，才能使企业在竞争中立于不败之地。"

比利时也已今年年初引入了每周四天工作制，不过，同英国不同的是，比利时模式并不减少每周工作总时间，只是允许员工在四天内以加班方式完成每周三十八小时的总工作时间。四天工作制在德国也很受欢迎。一项民调显示，大约71%的德国人支持在德国引入四天工作制。

(综合报道）

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