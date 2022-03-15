英国就阿桑奇引渡美国已准备就绪

（德国之声中文网）2022年4月20日，阿桑奇的命运受到又一沉重打击。在美国政府眼中，阿桑奇出卖军事情报，是最危险的敌人；而他不过揭露了的美国涉嫌在阿富汗和伊拉克犯下战争罪。自从2019年4月以来，阿桑奇被关入伦敦安全级别最高的监狱。独立专家指责监狱的条件为"非人道"。

英国最高法院为向美国引渡阿桑奇已做好了所有的铺垫，一份书面报告已呈给英国内务大臣帕特（Priti Patel）。今年3月中旬，帕特以"缺乏法律依据"为由没有接受阿桑奇的一份上诉申请，从而阿桑奇不被引渡的最后一线希望也破灭了。现在，阿桑奇的命运完全掌握在帕特手中。

"记者无疆界"组织对能否扭转阿桑奇的命运持怀疑态度，因为引渡案之所以成行，事实上就是帕特的功劳。

记者无疆界德国分部政治处主任克莱持默（Lisa-Maria Kretschmer）对德国之声说，"我们觉得她不会反对引渡的"。

记者无疆界担心"开创可怕先例"

但她希望德国政府明确"公开表态"，反对引渡阿桑奇，这样做的目的应该是让所有针对他的指控都站不住脚，这样，"今后也不再出现类似的法律追究"。如果阿桑奇，这名澳大利亚人，他的官司在美国进行，有可能被判处终身监禁，最高刑期可达175年。

克莱持默认为，阿桑奇案将为调查新闻"开创可怕的先例"，结果是，每个夹在战争罪行、国家安全以及情报机构之间的调查记者，都可能重复阿桑奇的命运。

她说，有关战争的资讯太重要了，不仅阿桑奇公开的有关阿富汗和伊拉克的秘密文件，乌克兰战争中的战争罪也一样需要揭露。没有资讯，怎样反思战争？她说，公众关心的信息包括通过吹哨人揭露的信息，其中当然会有未对社会公开的信息，也就是情报机构的秘密情报。

鉴于揭露乌克兰战争中触目惊心的暴行，克莱持默说，这样的信息不会让人们无动于衷，但她还认为，英国和美国在对待阿桑奇问题上，可信度是一大败笔。它们还怎么批评其他国家？如果再谴责中国或者阿塞拜疆的新闻自由问题，这些国家便会反驳道，"看看你们自己吧，你们是怎样对待从事新闻工作的人！"

如果不出所料，英国内政大臣批准向美国引渡阿桑奇，他的律师仅剩下最后一个机会：四周内做反驳陈述。但从该案迄今的发展看，出现转折的希望十分渺茫，英国政府不会改变初衷。

观看视频 01:35 艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

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