 英国将申请加入CPTPP 反对党忧无法拒绝中国 | 经济纵横 | DW | 01.02.2021

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经济纵横

英国将申请加入CPTPP 反对党忧无法拒绝中国

英国周末宣布将在今年申请加入有11个会员国的《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。反对党质疑执政党为何才刚退出一个贸易组织，就又急着加入一个新的。

Chile Santiago CPTPP Vertragsunterzeichnung

2018年，11个国家在智利签署CPTPP贸易协定

DW.COM

台湾经贸谈判代表表示，台湾并不抱能与美国快速签订自由贸易协定的幻想，但一旦时机到来，事情将“水到渠成”。

习近平曾表态中方将积极考虑加入跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），但日本首相菅义伟直言「恐怕很困难」。专家告诉德国之声，中国的表态宣示意味较重，不太可能实际行动。

眼看跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP)即将在十二月生效，中经院副研究员李淳认为，农业会受到影响，但是限制自由贸易也不能真正解决问题。

(德国之声中文网) 英国周末表示，将在本周一(2月1日)正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。

英国首相约翰逊在一份声明中表示，新的伙伴关系有机会为英国带来「大量经济利益」。他说: 「英国申请成为CPTPP的新成员国，展现出我们以最好条件与世界各地朋友、伙伴经商的野心，以及成为全球自由贸易热情的拥护者。」

英国国际贸易大臣特拉斯(Liz Truss)将在本周一递交加入CPTPP的申请书。英国贸易部门表示，英国也将在今年开始一一与他国协商，对象包括澳大利亚、加拿大、日本、墨西哥、越南。

但是，反对党工党影子内阁的国际贸易大臣索恩博理(Emily Thornberry)却质疑英国政府相关决定的透明性。她说，英国才刚花五年时间辩论脱欧协议，人们会质疑英国政府想要加入CPTPP是「在缺乏任何有意义的公共讨论下，匆促加入地球另一端的另一个贸易协定」。她说，现阶段特拉斯也无法保证，即使英国先加入CPTPP，英国是否有权在中国提出加入申请时投下反对票。中国国家主席习近平曾在今年1月表明接下来中国将「积极考虑」加入CPTPP。

根据英国媒体报导，英国在退出欧盟之际，便已经与日本、加拿大等CPTPP会员国签订协议。根据英国2019年的贸易数据，CPTPP会员国大概占据英国出口额的8%。

Uk, London: Liz Truss

英国国际贸易大臣特拉斯

特拉斯认为加入CPTPP会为英国带来「巨大机会」，也说加入该组织能为汽车制造业与威士忌制造商降低关税，也会带来大量工作机会、为在英国的人们带来繁荣。

此外，特拉斯也在接受Sky News访问时，将CPTPP与欧盟做对比并称赞了一番。她说，英国在欧盟内归属欧盟法院管辖，但是在CPTPP当中却没有类似安排。英国最大的商业游说团体英国工业联合会(CBI)主席比里莫利亚(Karan Bilimoria) 向法新社表示，这为英国「独立贸易政策」立下「新篇章」。他也认为加入CPTPP能为英国不同行业的企业带来新机会。

《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)创建于2019年，旨在消除代表亚太地区11个国家、相当于近5亿消费者之间的贸易壁垒，以对抗中国日益增长的经济影响力。

该伙伴关系协定的前身是「跨太平洋伙伴协定」(TPP)，是美国前总统奥巴马所支持的一项贸易协定，但奥巴马在任内没有推动成功，而接任总统的特朗普决定退出这项他认为没有好处的多边协定。剩下的11个国家最终在2018年签署了一个新版本的协定「跨太平洋伙伴全面进步协定」。

英国在2020年底正式脱离欧盟。结束了英国与欧盟商定的一年脱欧过渡期。但英国仍寻求在2021年推广「全球英国」的品牌。英国在2021年担任七国集团(G7)轮值主席国，2月将接任联合国安理会主席国。

张慈/杨威廉 (法新社)

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