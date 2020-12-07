 英国将施打辉瑞疫苗　印尼仰赖中国供货 | 科技环境 | DW | 07.12.2020

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科技环境

英国将施打辉瑞疫苗　印尼仰赖中国供货

由辉瑞和BioNTech合作研发的疫苗首先在英国获得紧急批准，开放施打。新冠疫情蔓延全球，各国都加紧脚步希望取得疫苗。

Biontech Covid-19 Impfstoff

(德国之声中文网) 英国国家卫生局12月7日宣布，辉瑞-BioNTech疫苗已经在6日用超低温储存的方式抵达英国，计划从8日开始施打。英国预计会准备好80万剂疫苗，在全国50家以上的医院施打。英国因此成为第一个使用辉瑞疫苗的国家，备受外界瞩目。

英国上周宣布紧急批准美国药厂辉瑞与德国药厂BioNTech合作开发的疫苗，成为第一个这么做的国家。首批施打疫苗的对象包括80岁以上的病患、现正在医院接受治疗的病人、刚获准出院的病人等。若有剩余的疫苗，将会开放给健康的新冠病毒高危族群。任何接种疫苗者在施打第一剂之后21天需要再补打一剂。

英国接种疫苗的计划预计会花上好几个月的时间，但也会成为其他国家研拟疫苗计划的重要参考。美国预计本月稍晚会开始施打同一种疫苗。英国监管机构也在研究与美国生物科技药厂Moderna研发的疫苗、以及阿斯利康-牛津大学合作疫苗相关的数据。

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德国BioNTech的新冠疫苗 究竟有多美？

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中国传出各个省政府抢先订购实验疫苗的消息，有的地方已经开始为医护人员和高危族群施打实验阶段的疫苗。然而，这些实验疫苗的制造商在海外数个国家曾经引起过医疗纠纷，涉及数万人，至今仍未解决。

英国正在火速推进疫苗接种工作：先是以最快速度批准了辉瑞/BioNTech的新冠疫苗，如今计划4天之后就展开接种。不过，由于这款疫苗供应链上的瓶颈，各国在初期都只能得到少量疫苗。

印尼收到百万剂中国疫苗

周日(12月6日)，印尼政府宣布北京科兴生物制品 (Sinovac)制造的疫苗已经有120万剂抵达印尼。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，一月初还会拿到另外180万剂这款疫苗。他说: 「我们非常感激，感谢上帝，现在有疫苗可用，我们可以马上抑制新冠疫情的扩散。」

印尼政府仍在等待另外数百万剂北京科兴生物制品的疫苗原料，准备在拿到之后再交给该国的国家药厂PT Bio Pharma加工。

然而维多多说，在取得该国食品药物控制局的紧急批准之前，实验疫苗的大规模施打还是需要先开始。

中国刚起步的医药业有至少4个制造商所开发出的5种疫苗，已经送到世界上数十个国家申请许可，例如埃及、俄罗斯与墨西哥。

卫生专家说，就算这些疫苗是有效的，要在美国、欧洲、日本等已开发国家使用的话，申请核可的流程对这些疫苗来说都太复杂，导致这些疫苗难以被使用。然而，中国说会保证这些产品将会让开发中国家也支付得起，他们也非常努力在世界各地追求这样的交易。

除了中国国药集团和北京科兴生物制品之外，另外两家中国的新冠疫苗制造商分别为中国康希诺生物股份公司(CanSino)和安徽智飞龙科马生物制药有限公司(Anhui Zhifei Longcom)。前者已经在俄罗斯、巴基斯坦和墨西哥展开测试，更试图与拉丁美洲合作。康希诺生物股份有限公司则是在中国进行最后阶段的试验。

张慈/邹宗翰 (美联社、路透社)

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