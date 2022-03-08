英国将把寻求庇护者“外包”给卢旺达

（德国之声中文网）英国首相约翰逊（Boris Johnson）周四（4月14日）宣布了一系列打击未经许可移民英国的新措施，包括与非洲中部国家卢旺达合作，将庇护申请的处理工作外包。在公布这些措施的同时，约翰逊被指责是为了转移对所谓「派对门」丑闻的注意力，他和其他主要政治人物本周稍早因违反政府的新冠防疫规则而被罚款。

卢旺达将有「安置数万人的能力」

约翰逊在讲话中提到：「从今天起......任何非法进入英国的人以及自（今年）1月1日以来非法抵英的人现在可以被重新安置到卢旺达。」他补充说：「卢旺达将有能力在未来几年内安置数以万计的人。」约翰逊称，卢旺达是「世界上最安全的国家之一」，并且「因其欢迎和融合移民的表现而受到全球认可」。

卢旺达周四也宣布，英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）已经与该国签署了这方面的协议。约翰逊说，寻求庇护者最终抵达卢旺达而不是在英国的风险将成为一种 「相当大的威慑」。他也指出，此种与卢旺达的伙伴关系将成为国际上应对移民挑战的标准方法。

外包给卢旺达

对于人权团体的批评，约翰逊为该计划辩护道：「我们有信心，我们的新移民伙伴关系完全符合我们的国际法律义务。但尽管如此，我们预计这仍将在法庭上受到挑战。如果英国被我们的合作伙伴视为非法移民的软肋，那正是因为有这样一支强大而有政治考量的律师队伍，多年来以挫败驱逐行动和挫败政府为己任。」

卢旺达外交部长比鲁塔（Vincent Biruta）在宣布签署协议时说：「卢旺达欢迎与英国建立这种伙伴关系，以接纳寻求庇护者和移民，并为他们提供合法的居住途径。」不过，卢旺达政府曾被被人权观察组织指控有许多侵犯人权的行为，包括经常「在官方和非官方的拘留设施中任意拘留、虐待和折磨」政府的反对者。

一些媒体称这项有争议的决策仅会涉及男性寻求庇护者，并指出帕特尔先前未能同阿尔巴尼亚和加纳达成类似协议。令英国政府尴尬的是，英国政府在与两国交涉期间曾泄露了关于协议已达成的消息，却遭到有关国家随后反驳。

澳大利亚将庇护程序外包的政策受到了人权组织和联合国的严厉批评，但仍被约翰逊政府的几位部长当作值得效仿的模式。约翰逊还曾在脱欧期间大肆宣扬其所采用「澳大利亚式的积分制移民系统」。

反对派的批评

据报道，与卢旺达的交易初步将花费2.1亿英镑，但抨击该计划的反对党工党表示，它最终会变得更昂贵。

工党的影子内政大臣库珀（Yvette Cooper）说：「这是一项行不通的、不道德的和敲诈性的政策，在通货膨胀危机期间将使英国纳税人损失数十亿英镑。这也将使获得快速和公平的庇护决定变得更加困难，而非更加容易。」她指责该提案「旨在分散对约翰逊近日违法行为的注意力」。

去年，有超过28000名移民和难民从欧洲进入英国，其中许多人乘坐小艇前往。联合国难民署（UNHCR）也对此表示反对，助理高级专员特里格斯（Gillian Triggs）说：「逃离战争、冲突和迫害的人值得同情和怜悯。他们不应该像商品一样被交易，被转移到国外进行处理。」

许多移民试图乘坐像这样的橡皮艇前往英国

对英吉利海峡的控制

约翰逊提到的其他措施包括让海军负责监督英吉利海峡的行动，并为寻求庇护者设立一个接待中心，据传设于在北约克郡。他表示：「从今天起，皇家海军将从边境部队手中接过英吉利海峡的行动指挥权，目的是不让任何船只未经通报进入英国。」

约翰逊还宣布为船只、飞机和监视设备提供额外资金，以便在英吉利海峡进行巡逻并拘留人贩子。他强调：「这将向那些驾驶船只的人发出一个明确的信息。如果你在英吉利海峡拿别人的生命冒险，你就有可能在监狱里度过余生。」

（法新社、路透社）

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