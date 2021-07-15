英国将取消防疫限制 专家警告恐“危及全世界”

(德国之声中文网) 英国首相约翰逊计划在下周一（7月19日）解除大部分的新冠防疫限制，包括取消在公共场合戴口罩、保持社交距离等规定，夜店等行业将得以重新开放。虽然Delta变种病毒依旧肆虐，但约翰逊本周表示，新冠疫情最严重的时期“极有可能”已经过去。他为这项策略辩护称，在天气转冷以及学校假期到来之前，现在是放松限制的正确时机。他在周一的新闻发布会上说：“如今谨慎前行非常重要…我们不能周一就立即回复到新冠以前的生活。”

约翰逊认为，英国三分之二的成年人已经完成疫苗接种可重新开放，但英格兰首席医学官惠提（Chris Whitty）警告，感染率可能达到“相当可怕”的水平。

英国首相约翰逊认为目前是解除防疫规定的正确时机

国际专家也同声警告，英国的计划鲁莽而且没有科学依据。多名科学家7月初在权威性医学期刊《柳叶刀》上发表公开信，批评英国政府在第三波疫情持续肆虐的情况下进一步放松防疫的决定“危险而且不成熟”。公开信指出，想通过群体免疫来结束大流行，需要足够的疫苗接种率，而英国在7月19日不太可能实现更高的接种率，放宽限制将意味着以年轻人为主的部分群体将通过感染免疫。专家在信中写道，感染与死亡的联系虽然被削弱，但并未被打破，试图依赖自然感染取得免疫存在危险性。这封公开信发表时共有122名科学家联署，迄今已有1400名科学家签名支持。

公开信的作者群本周五组织了一场虚拟会议，邀请世界各地的主要科学家及政府顾问与会。各国专家在会上警告，英国的决定将导致灾难性后果。伦敦大学医学院临床运营研究部主任帕格尔（Christina Pagel）表示，今年夏天可能出现新变种病毒。

“任何能够造成疫苗接种者感染的病毒都有很大的选择优势，而且容易传播。我们作为全球旅游中心，任何在英国成为主导的变种都可能传到世界各地，Alpha变种就是一例。我很肯定我们促进了欧洲和北美的Delta疫情。” 她强调，英国的政策不仅影响英国民众，还攸关全球。

美国免疫学家哈兹尔廷（William Haseltine）在会后表示: “我曾经写过，我认为群体免疫的策略事实上是谋杀行为。” 他指出，以群体免疫为目标意味着明知会导致成千上万人死亡还推行政策。

哈兹尔廷认为，仅靠疫苗无法结束新冠大流行。“即使完全接种了疫苗，也必须认真努力地进行控制，试图消除而不仅是减轻问题。在感染潮不断增加之际开放国家的政策是最适得其反的做法。”

英国计划取消戴口罩及保持社交距离的防疫规定

台湾前国民健康署署长邱淑媞在会上表示，非常担忧英国政策对年轻族群以及临床上较脆弱的族群构成的风险。她形容这就像“大雨中将别人手中的伞拿走”般不道德。邱淑媞还指出，年轻人中出现新冠长期症状的情况普遍，无法接种疫苗的儿童将处于弱势。

英国政府则否认故意放任Delta变体肆虐以达到群体免疫，但坦诚未来几周内每日新增感染数字可能激增至10万人。这将使各地医院承受重负。

苏格兰及威尔士地区的政府则制定自己的卫生政策，继续执行在商店及大众交通等密闭空间内戴口罩的法律规定。北爱尔兰可能也会跟进。

（法新社、CNBC、卫报）

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