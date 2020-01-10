英国宣布脱欧大庆计划

（德国之声中文网）英国首相约翰逊（Boris Johnson）的办公室发表声明说：" 1月31日是我们历史上的重要时刻，英国在这一天脱离欧盟重新获得独立。"1月31日晚上，约翰逊首相将向全国人民发表讲话。

当晚，唐宁街10号的政府大楼将上演灯光秀，显示倒计时。此外，政府办公地点白厅和周围的建筑也将被点亮。按照计划，届时议会广场上空将飘扬着英国国旗，举行大型派对。

此外，伦敦政府还计划在脱欧之日发行纪念币，上面印有"和平、繁荣和与所有国家友好"字样。英国已经为庆贺原定于2019年10月31日的脱欧日铸造了类似的纪念币。如今已经印制的100万枚纪念币不得不被回炉熔化销毁。

大本钟钟声不会为脱欧响起

具有160年历史的大本钟自2017年开始进行维修

与此同时，有关英国脱欧之际是否敲响著名大本钟的争论变得越来越滑稽。具有160年历史的大本钟自2017年开始进行维修以来，只在2019年的除夕夜和11月的"国殇纪念日"重新被敲响。

如果像英国脱欧者所要求的那样，在脱欧之日也敲响钟声，估计费用将达50万英镑。因为根据议会的解释，为此必须专门铺设一个平台。因此，为了避免将费用转嫁给纳税人，约翰逊首相最近发起了一项众筹活动。

但是，议会认为此举不合乎法律。而筹款活动已经在GoFundMe平台上开始，并且在一天之内筹款超过22万英镑（约合260,000欧元）。此外，英国商人班克斯（Arron Banks）也为能够敲响大本钟捐款5万英镑。

但是脱欧党领导人法拉奇(Nigel Farage)指责政府太丢脸。这位英国脱欧强硬派抱怨说："可以想象全世界是在如何地嘲笑我们：英国有能力脱离欧盟，却无力敲响钟声。"

英国财政大臣贾维德（Sajid Javid）呼吁本国经济界脱欧后不要去理会欧盟提出的要与欧盟规则相一致的要求。他在接受英国《金融时报》采访时说："我们不会有与欧盟相一致的规则。我们不会成为欧盟规则的接受者。我们不会进入欧盟内部市场，也不会加入关税同盟。"

企业必须适应新的现实

英国将于1月31日离开欧盟。在年底之前的过渡阶段，双方都希望就新关系达成协议。伦敦的目标是敦促欧盟对其贸易免征关税以及配额限制。但是布鲁塞尔坚持以英国遵守欧盟的环保、劳动者权利和国家经济援助方面的标准作为先决条件。

此外，如果伦敦长期拒绝与欧盟产品标准保持一致，那么将会受到所谓的非关税贸易壁垒的威胁。一旦出现这种情况，英国的企业将不得不忍受复杂的程序，争取其产品获准进入其他市场。

李京慧/安静 (德新社、法新社、路透社 )