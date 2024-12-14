英国安德鲁王子再爆丑闻：亲信被控为中国间谍

英国安德鲁王子的一名亲信被指控为中国间谍而被禁止入境英国，引发轩然大波。中方也随即作出回应。最新消息对这名丑闻缠身的约克公爵而言无疑是雪上加霜。

(德国之声中文网）英国前安全国务大臣汤姆·图根哈特（Tom Tugendhat）周五（12月13日）表示，一名疑似中国间谍的人竟成为丑闻缠身的安德鲁王子的亲信，这是“极其令人尴尬的”。

2023年2月，此匿名为“H6”的中国商人在北京飞往伦敦的航班上被带下飞机后，被告知英国决定禁止他入境。禁止入境令于同年3月生效。H6就此向特别移民上诉委员会(SIAC)提出上诉。该委员会本周四维持了英国内政部早前禁止H6入境的决定，以书面裁决驳回他的上诉。这让他据报与安德鲁王子的关系首次曝光。

根据裁决书的内容，H6手机中的文件表明，他“故意掩盖”自己与中国共产党和统战部的联系，并能够在英国知名人士和中国高级官员之间建立关系，而“这些关系可能被中国共产党(包括统战部)或中国政府用作政治干预目的”。

广受关注

周五晚些时候，安德鲁向BBC和其他媒体发表声明称，相关担忧被提出后，他就“终止了与此人的所有联系”。根据裁决书内容，H6被描述为安德鲁王子的“亲密知己”。安德鲁的声明还强调：双方是“通过正式渠道认识的，从未讨论过任何敏感话题”。

然而，有关此案的消息仍然占据了英国各大媒体的头条。《每日电讯报》报道称，英国情报机构军情五处（MI5）正在调查安德鲁收受的中国资金；而《泰晤士报》则指出，这位王子曾邀请该商人造访王室产业，包括白金汉宫、圣詹姆斯宫和温莎城堡。据《镜报》报道，查尔斯国王已得到军情五处的相关简报，并对这一情况感到“非常恼火”。一名英国王室消息人士告诉路透社，白金汉宫已通过适当方式在适当时机得到了相关情况的通报。

《每日电讯报》报道称，英国情报机构军情五处（MI5，图中）正在调查安德鲁收受的中国资金。 图像来源: picture alliance/dpa/EPA/H. Villalobos

中方回应

中国驻英国使馆网站周五也就此发文回应。文章称：“有媒体报道，一名在英有居住权的商界人士去年已被英方禁止再次入境，原因是他与中国统战部门有联系，涉嫌对英国构成国家安全风险。中方有何评论？”

中国驻英国使馆发言人回应道：“英方一些人总是热衷于捕风捉影，编造各种针对中国的‘间谍’故事，这是典型的贼喊捉贼。其目的是诬蔑抹黑中国，破坏中英正常人员往来。我们对此予以强烈谴责。”

这名发言人同时强调：“必须指出，中国共产党领导的统一战线工作，旨在团结各党派、各阶层、各民族、各团体以及各界人士，促进中国共产党与党外人士的合作。”

该发言人最后指出：“中方胸怀坦荡，光明磊落，无可非议。英方一些人动辄拿中国的统战工作说事、诋毁中国政治制度，其用心十分险恶，但决不可能得逞。我们敦促英国有关方面停止制造事端，停止散布’中国威胁论’，停止破坏中英正常人员交往。”

2021年，美国女子弗吉尼亚·尤弗里(图中)在纽约提起民事诉讼，声称安德鲁在她未成年时对她实施了性侵犯。 图像来源: Bebeto Matthews/AP/picture alliance

丑闻缠身

虽然英国首相斯塔默自今年7月上任以来一直寻求缓和与中国的关系，但伦敦和北京已多次互相指责从事间谍活动。英国安全部门警告称，中国试图渗透英国的政治、商业和学术领域。

H6案件也将焦点投向了安德鲁王子的财务状况。现年64岁的安德鲁是英国已故女王伊丽莎白二世的次子、查尔斯国王的弟弟，拥有约克公爵的爵位。2011年，在一系列与其有关的丑闻曝光后，安德鲁辞去英国贸易和投资特别代表职务。因为与美国性犯罪者爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的友谊而受到批评，安德鲁于2019年11月辞去王室职务。

2021年，美国女子弗吉尼亚·尤弗里(Virginia Giuffre)在纽约提起民事诉讼，声称安德鲁在她未成年时对她实施了性侵犯。 2022年，伊丽莎白二世收回了安德鲁的所有荣誉军衔和王室赞助人身份。安德鲁一直否认性侵指控，最终于2022年2月与尤弗里（Virginia Giuffre）达成庭外和解。

据路透社援引英国媒体报道，查尔斯国王已经切断了对安德鲁的津贴，并希望将他驱逐出温莎大公园的皇家小屋。周四的裁决书提到，H6曾被授权代表安德鲁王子在中国寻找投资者。此外，裁决书还提到了从H6的设备中复原的一份2021年文件，其中列出了H6和安德鲁王子之间的通话要点，H6写道，这名王子“处于绝望境地，会抓住任何机会”。

（路透社，德新社，法新社）

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