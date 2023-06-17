 英国安全大臣会唐凤 中驻英使馆：将有力反击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2023

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时政风云

英国安全大臣会唐凤 中驻英使馆：将有力反击

据路透社报导，英国安全大臣图根哈特上周会晤台湾数位发展部部长唐凤，打破英国外交政策的传统惯例。中国驻英使馆18日正告英国，有损中国利益的行为将受到「有力反击」。

台湾数位发展部长唐凤

台湾数位发展部长唐凤

（德国之声中文网）路透社报导，英国安全大臣图根哈特（Tom Tugendhat）周三（6月14日）在伦敦与台湾数位发展部部长唐凤会晤，打破了高层官员互不接触的传统惯例。中方18日对此表示强烈不满和坚决反对。

中国驻英国使馆发言人发表声明道：「英方允许台湾地区人员窜访英国并安排官员与其会见，此举严重违反一个中国原则和国际关系基本准则。」并呼吁英国「停止与台湾当局进行任何官方往来，停止助长『台独』分裂势力气焰。」

发言人说：「我们要正告英方，任何损害中国利益的行径都必将受到中方有力反击！」

一名消息人士14日对路透社表示，图根哈特与唐凤的会晤是为了「共同的安全利益」。英国仅与中国建立正式外交关系，但仍在台北设有实际上代行使馆职能的办事处。虽然英国初级大臣会与台湾同级官员举行会谈，但依照惯例，英国大臣不与台湾官员会晤。

图根哈特并非英国内阁正式大臣，但以安全大臣的身份出席内阁会议，负责打击恐怖主义、国内国家威胁和经济犯罪。两年前，图根哈特因公开发表有关新疆人权受侵犯的言论而遭到中国制裁。

路透社报道，英国外交大臣图根哈特6月14日与台湾数位发展部部长唐凤会晤

路透社报道，英国外交大臣图根哈特6月14日与台湾数位发展部部长唐凤会晤

“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）行政总裁裴伦德（Luke de Pulford）表示，据他所知，这是首次有英国内阁会议成员与台湾部长会晤。“这非常值得欢迎并发出了正确信息。”

裴伦德指出：“安全事务国务大臣抗住其他部门的压力，树立了一个所有大臣都能效仿的先例，这值得赞赏。”

路透社报道称，双边官员都不愿意谈论此事，由此可见此次会晤的敏感性。

英国内政部一名发言人表示：“我们不经常对大臣的私人会议发表评论。”

唐凤办公室也拒绝置评。

唐凤周四在推特上公开了一张她在阅读的照片，书名是《新科技国家：我们的数字梦想如何变成社会噩梦，以及我们能做些什么》（The New Technology State: How Our Digital Dreams Became Societal Nightmares - and What We Can Do about It）。这是一本即将出版的书籍，其作者比尔·拉杜契尔（Bill Raduchel）表示，本书源于2019年与图根哈特的对谈。

唐凤在推文中写道：“向图根哈特学习能带来回报。我期待阅读大臣的数字洞察力。也期待台湾和英国深化关系，并在科技领域展开更多合作。让我们一起#FreeTheFuture!”
 

唐凤本周正在英国进行一次罕见的高层部长访问。其办公室仅透露她将参访政府部门以及一家专门发展地球低轨道卫星的公司。

据路透社报道，上一次访问英国的台湾部长级官员是首席贸易谈判代表邓振中，他在去年6月访伦敦。

去年11月，时任英国国际贸易部副大臣汉兹（Greg Hands）前往台湾并会晤台湾总统蔡英文，引发中国不满。

（路透社）

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