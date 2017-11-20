英国女王见过哪些“不得人心”的领导人

（德国之声中文网）下周特朗普将访问英国，与梅首相会谈并会见伊丽莎白二世女王。抗议活动已经在计划中。英国议会的一些众议员反对特朗普来访，称鉴于这位美国总统推行的政策，他不应该受到女王的接见。英国女王会见过无数国家首脑，其中一些引起过公众抗议：

习近平

中国领导人习近平2015年10月对英国进行国事访问期间，有过小规模的抗议活动。示威者抗议中国的人权状况，一名抗议者因试图阻挡习近平的车队而被拘捕。

习近平与女王一同乘坐马车驶往白金汉宫时，为数不多的抗议者被数千名支持中国领导人的人群淹没。次年，有一次摄像机无意中录下女王与他人的对话，她认为中国官员当时的举动"十分粗鲁"。

英国王储查尔斯王子没有出席女王为习近平设的国宴。1997年曾参加香港主权移交仪式的查尔斯，在日后被媒体披露的一份私人的"香港日志"中，把一些中国官员形容为"可怕的陈年蜡像"。

乔治·W·布什

小布什总统2003年11月对英国进行国事访问时，美国军队开进伊拉克已经有8个月之久。但布什仍面对规模近万人的抗议，英国当局出动了5000名警察维持秩序。鉴于安全考虑，布什取消了乘坐敞篷车通过白金汉宫前林荫大道的计划，那里聚集了数百名示威者。

"像所有特殊的朋友一样，我们可以坦率地交谈，有时也会意见不一，甚至会对某个话题产生争执"，伊丽莎白二世在为布什举行的宴会上说道，"然而我们之间伙伴关系的深度和广度意味着，我们有如此多共同的合作，在各个层面上，分歧能够很快得到克服和谅解。"

前美国总统布什与夫人访英受女王欢迎（2003年11月）

普京

在英国和俄罗斯的关系恶化到冷战结束后的最低点之前，2003年普京对英国进行过国事访问，受到隆重的欢迎。当时英国政府希望扩大对俄罗斯的贸易与投资。

"总统先生，我们能够有不同看法，但仍维持紧密的伙伴关系。我相信这是一个特殊的友谊的标志"，女王对普京说。普京在英国也遇到了人权团体组织的抗议活动，他们批评俄罗斯军队在车臣的军事行动。

阿萨德

同特朗普这次一样，叙利亚总统阿萨德2002年对英国的访问也不是国事访问。但他也在白金汉宫受到了女王的接见。阿萨德青年时代曾在伦敦的医院作过眼科医生。此次访问受到以色列政治家和犹太人团体的谴责，他们指责阿萨德支持巴勒斯坦武装组织。

明仁天皇

1998年日本明仁天皇访问英国。当他和伊丽莎白二世一同乘坐马车前往白金汉宫时，在场的当年二战英国战俘转过身去，背对贵宾和女王。还有人吹口哨、发出嘘声。这些当年的老兵要求日本为二战造成的苦难全面道歉，并作出进一步赔偿。

1971年，明仁的父亲裕仁天皇访问英国时受到的冷遇更为明显。路边的人群静默地注视日本天皇的车驾经过，显示出人们内心的不满。

到访英国、同女王会面曾经引起争议的其他国家领导人还有：沙特国王阿卜杜拉（2007年访英）、津巴布韦总统穆加贝（1994年访英）和罗马尼亚前领导人齐奥塞斯库（1978年访英）。

2012年，伊丽莎白二世在贝尔法斯特同北爱尔兰地方政府副首席部长麦金尼斯（Martin McGuinness）的历史性握手也引起过争议。麦金尼斯是以争取独立为目标的前爱尔兰共和军领导人、新芬党领袖。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 焦点访问 本周五，中国国家主席习近平结束了对英国的国事访问，从英国之行的最后一站曼彻斯特返回中国。为期四天的英国行，安排紧凑，活动甚多：足球学院、酒吧谈天、女王晚宴……几天来，习近平访英都是两国媒体最为热门的焦点话题。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 有争议的礼遇 本周一（10月19日）伦敦当地时间晚上，习近平和夫人彭丽媛抵达希思罗机场。此次国事访问，习近平受到了41响礼炮、下榻白金汉宫、女王陪同乘坐御用礼宾马车、在议会两院致词等种种高规格的接待。这种做法也在英国引发了质疑之声。有批评人士谴责英国政府为了赢得中国的投资，忽视中国的人权纪录。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 满满的画面感 习近平周二的行程颇有视觉效果：红毯相迎，礼炮鸣放，检阅仪仗队，马车送王宫……欢迎仪式结束后，习近平与英国女王伊丽莎白二世同乘一辆马车前往白金汉宫。中国官媒央视网称，按照惯例，女王每年只会见国家元首或是有着历史沿袭关系的皇室成员两次。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 抗议与欢迎同在 一路上，既有欢迎习近平的人群，也有抗议者。有抗议者发出“勿拿人权做交易”、"莫对西藏保持沉默"的呼吁。有欢迎者手持习近平画像，在白金汉宫外拍照。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 拍照合影 欢迎仪式上，合影不可少。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 互赠礼物 英国女王伊丽莎白二世在白金汉宫与习近平互赠了礼物。据英国媒体报道，作为送给习近平彭丽媛夫妇共同的礼物，女王赠送的是一个装有女王与丈夫菲利普亲王合影的银质象框。习近平给女王和丈夫菲利普亲王回赠的礼物包括夫人彭丽媛演唱的民歌专辑CD。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 冷热几年间 习近平此次访问受到了英国政府隆重的接待。他今天在英国议会的讲话中说，中国和英国的双边关系正在变得更加相互依赖，正在成为一个“利益共同体”（community of shared interests）。三年前，两国的关系还是另外一番景象。2012年英国首相卡梅伦与到访的达赖喇嘛会晤后，英中关系开始降温，直到卡梅伦后来访问中国后，双边关系才得到修复。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 送财童子？ 多家中国媒体报道，在英国的几天里，习近平将出席近20场公开活动，中英将签订多项合作大单。英国政府周二宣布，两国将签署价值300亿英镑的订单，涵盖零售、能源、金融、航天、核能等领域。在微博上，网民“袁歌9”在习近平接受欢迎仪式的帖子下留言：“送财童子来了……duang……duang……duang……”

习近平访英：画面很美 难掩担忧 欢喜和担忧并存 英中两国政府宣布双边关系开启了"黄金时代"。英国表示，习近平此次访问将签署超过300亿英镑的协议，可创造3900个就业岗位。其中，中英核能合作项目尤其受到广泛关注。英国情报部门对中国可能将会进入敏感的核工业表示十分担忧。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 酒吧小酌 星期四（10月22日），英国首相卡梅伦和中国国家主席习近平在契克斯庄园附近的酒吧“喝了一杯”。这一天，两人在契克斯庄园会晤并共进晚餐。会晤之前，中英发表《关于构建面向21世纪全球全面战略伙伴关系的联合宣言》，称加强两国关系具有"全球性、战略性重要意义"。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 最后一站 习近平访英的最后一站是曼彻斯特。这位足球迷在英国首相卡梅伦的陪伴下参观了曼城俱乐部的主场。（从左至右：卡梅伦、球星维艾拉（Patrick Vieira）、习近平、球星萨默比（Mike Summerbee）。

习近平访英：画面很美 难掩担忧 民间之声 BBC援引英国《独立报》（The Independent）近日公布的一份最新民调称，虽然有超过53%的英国人同意加强与中国的商贸联系，但是仅有不足25%的英国人对中国持有好感。根据这份调查，英国人最喜欢的国家依次是澳大利亚、日本和韩国。 作者: 文木



叶宣/石涛（路透社）