英国女王新冠症状未消 习近平祝早日康复

（德国之声中文网）本周二（2月22日），英国白金汉宫的一名发言人表示，由于女王仍有一些类似感冒的症状，所以"她决定不参加原定今天举行的一系列线上活动"。但是女王仍然会处理一些"轻松的工作"。未来几天女王的工作安排也将临时做出决定。
95岁的英国女王伊丽莎白二世19日被检测出新冠病毒阳性。女王表示她有一些"轻微的、类似感冒的症状"。上周末，女王表示她会留在温莎城堡处理一些"轻松的工作"。
英国女王在感染上新冠病毒前已经接受过3剂疫苗的接种。10日，英国王子查尔斯被检测出感染了新冠病毒。在此两天前，查尔斯王子在温莎城堡与女王见过面。BBC报道称，温莎城堡的多个工作人员也被检测出新冠病毒阳性。查尔斯王子的夫人卡米拉也被感染。
周二，中国国家主席习近平致电英国女王伊丽莎白二世，就女王感染新冠病毒致以慰问并祝其早日康复。习近平表示："我高度重视中英关系发展，愿同英方一道努力，以今年两国建立大使级外交关系50周年为契机，推动双边关系取得新进展。"
（德新社、法新社）
© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
全球之最
英国女王在王室的私家官邸桑德林汉姆宫切登基70周年白金禧（Platinum Jubilee）蛋糕。这让她成为目前世界上在位时间最长的大国君主。从历史上来说，比她在位时间还长的就要数法国国王路易十四了。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
冲破阻力的王室婚姻
据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
成为女王
1952年2月6日她的父亲英王乔治六世去世。从那时起，来自温莎家族的伊丽莎白二世便成为英国和北爱尔兰的立宪君主、统领53个英联邦国家和英国圣公会的元首。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
女王家里谁说了算？
伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是她继承王位成为英国女王之后，婚姻不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
女王的子女
伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
君主制的象征
每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王是君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
50年前：首访德国
女王伊丽莎白二世已经7次访问德国。她对德国的首次访问是在50年前的1965年5月。这是当时39岁的英国女王与当时联邦德国总统吕贝克（Heinrich Lübke ）在波恩时的照片。当年，她在德国逗留了11天，除了飞地柏林之外，还走访了政府所在地波恩和其它16个城市，行程超过3000公里。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
德国爱她
2015年6月底，这位和蔼可亲的英国女王最后一次正式访问德国。在柏林受到了民众沿街热烈欢迎。在德国，她是最受欢迎的君主制国家王室成员。原因包括她性格开朗，不过多干涉政治，坚如磐石的屹立在世界舞台之上。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
菲利普亲王辞世
英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
以维多利亚女王命名的时代
在此之前，维多利亚女王（1819-1901）创造了英国君主在位时间最长的纪录。从1837年即位直到1901年逝世，这位“欧洲的祖母”在位63年零7个月 - 她的名字贯穿整个时代。在她统治期间，英国经历了经济繁荣和大英帝国的鼎盛时期。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
在位时间最长和最高寿的君主
从2007年12月20日开始，伊丽莎白二世就已经超过维多利亚女王成为英国最长寿君主。维多利亚女王的寿命是81岁零7个月29天。2015年1月25日沙特国王阿卜杜拉逝世之后，伊丽莎白二世便成为全世界年龄最高的君主。
-
白金禧年创造历史：英国女王伊丽莎白二世庆祝登基70周年
后继有人
登基70周年庆典之际，女王向英国民众表示，当查尔斯王储当上国王时，她希望查尔斯的妻子卡米拉拥有王妃(Queen Consort)头衔。她感谢英国民众对她的支持与爱戴，并希望当查尔斯王储成为国王时，英国人民将会给予查尔斯和卡米拉同样的支持。