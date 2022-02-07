英国女王新冠症状未消 习近平祝早日康复

（德国之声中文网）本周二（2月22日），英国白金汉宫的一名发言人表示，由于女王仍有一些类似感冒的症状，所以"她决定不参加原定今天举行的一系列线上活动"。但是女王仍然会处理一些"轻松的工作"。未来几天女王的工作安排也将临时做出决定。

95岁的英国女王伊丽莎白二世19日被检测出新冠病毒阳性。女王表示她有一些"轻微的、类似感冒的症状"。上周末，女王表示她会留在温莎城堡处理一些"轻松的工作"。

英国女王在感染上新冠病毒前已经接受过3剂疫苗的接种。10日，英国王子查尔斯被检测出感染了新冠病毒。在此两天前，查尔斯王子在温莎城堡与女王见过面。BBC报道称，温莎城堡的多个工作人员也被检测出新冠病毒阳性。查尔斯王子的夫人卡米拉也被感染。

周二，中国国家主席习近平致电英国女王伊丽莎白二世，就女王感染新冠病毒致以慰问并祝其早日康复。习近平表示："我高度重视中英关系发展，愿同英方一道努力，以今年两国建立大使级外交关系50周年为契机，推动双边关系取得新进展。"

（德新社、法新社）

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。