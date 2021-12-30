英国女王收回安德鲁王子荣誉军衔

很长时间里,伊丽莎白二世一直与二儿子站在一起。现在，她拉开了距离。白金汉宫宣布，即日起，安德鲁王子只能以普通公民身份在涉嫌参与性虐待丑闻案中为自己辩护。
（德国之声中文网）英国女王伊丽莎白二世收回了二儿子--安德鲁王子的所有荣誉军衔和王室赞助人身份。现年61 岁的这位公爵因涉嫌性虐待而在美国面临民事诉讼。白金汉宫在一份声明中说："经女王同意和认可，约克公爵的军衔和皇室赞助人身份已归还给女王。"
此前，150 多名英国退伍军人发出联署公开信，吁请女王伊丽莎白二世取消她次子的荣誉军衔，理由是，他没有达到获相关荣誉的高标准。信中说："若是任何其他高级军官，完全不能想象还能继续保留职务。"
安德鲁涉嫌与美国亿万富翁爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性丑闻有染。原告弗吉尼亚·朱弗雷（ Virginia Giuffre ）在美国提起民事诉讼，指控这位英国王子多次对尚未成年的她进行性虐待，爱泼斯坦多次将她们"借"给安德鲁。她强调，自己是爱泼斯坦及其合伙人麦克斯韦（ Ghislaine Maxwell ）建立的性虐团伙的受害人。
安德鲁王子断然否认所有指控。直到最近，他和个人律师还希望能阻止庭讼。但纽约法院法官驳回了他们的反对意见。这样，如不能达成庭外和解，安德鲁王子将出庭受审。
安德鲁将不能从王室获得任何资金用于法律纠纷。不过，《太阳报》（"The Sun"）报道说，他可以弄到足够的钱用于庭外和解。为此，他有意出售在瑞士高山小镇韦尔比耶（ Verbier ）的小别墅，预期可获至少 1500 万英镑。
（德新社，路透社）
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爱泼斯坦性侵案中，爱泼斯坦的前女友麦克斯韦尔（Ghislaine Maxwell）一直被怀疑有所参与。这名现年58岁的英国社会名流被控曾向金融家爱泼斯坦提供3名少女供其性侵，现在判决出炉。
这不仅是情节极为严重的性侵少女案，牵涉面还非常之宽：被告爱泼斯坦与最高层有着密切联系，包括两位美国总统和一位英国王子。要与爱泼斯坦切割，绝非易事。而现在，爱泼斯坦狱中身亡，死因疑为自杀，更是让整桩事件扑朔迷离。