英国女王收回安德鲁王子荣誉军衔

（德国之声中文网）英国女王伊丽莎白二世收回了二儿子--安德鲁王子的所有荣誉军衔和王室赞助人身份。现年61 岁的这位公爵因涉嫌性虐待而在美国面临民事诉讼。白金汉宫在一份声明中说："经女王同意和认可，约克公爵的军衔和皇室赞助人身份已归还给女王。"

此前，150 多名英国退伍军人发出联署公开信，吁请女王伊丽莎白二世取消她次子的荣誉军衔，理由是，他没有达到获相关荣誉的高标准。信中说："若是任何其他高级军官，完全不能想象还能继续保留职务。"

严重指控

安德鲁涉嫌与美国亿万富翁爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）性丑闻有染。原告弗吉尼亚·朱弗雷（ Virginia Giuffre ）在美国提起民事诉讼，指控这位英国王子多次对尚未成年的她进行性虐待，爱泼斯坦多次将她们"借"给安德鲁。她强调，自己是爱泼斯坦及其合伙人麦克斯韦（ Ghislaine Maxwell ）建立的性虐团伙的受害人。

不为诉讼提供财政支持

安德鲁王子断然否认所有指控。直到最近，他和个人律师还希望能阻止庭讼。但纽约法院法官驳回了他们的反对意见。这样，如不能达成庭外和解，安德鲁王子将出庭受审。



安德鲁将不能从王室获得任何资金用于法律纠纷。不过，《太阳报》（"The Sun"）报道说，他可以弄到足够的钱用于庭外和解。为此，他有意出售在瑞士高山小镇韦尔比耶（ Verbier ）的小别墅，预期可获至少 1500 万英镑。

安德鲁王子1982 年作为马岛战争英雄返国

（德新社，路透社）

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