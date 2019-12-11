英国大选过后 苏格兰称将再推独立公投

（德国之声中文网）英国苏格兰政府首席大臣、苏格兰民族党党魁斯特金（Nicola Sturgeon）本周五（12月13日）英国议会选举结束后表示，"现在到了这个国家决定未来的时刻"。她说将在下周就苏格兰退出大不列颠王国举行公投提出申请。"苏格兰人民已经发声。现在到了决定我们未来的时刻。"在本次英国议会下院选举中，斯特金领导的苏格兰民族党增多了议席。

苏格兰选民本次基本上是在使用投票的机会表达反退欧的立场。在全部可获得的59个席位中，苏格兰民族党获得了48席，比上届增加了15个席位。斯特金认为，这一结果无疑是对她继续推动苏格兰独立公投的授权。

苏格兰民族党党魁斯特金

在她看来，苏格兰只有作为独立的国家才能在欧盟中保留一席之地，而如果同英格兰、威尔士和北爱尔兰捆绑在一起，就不得不同它们一道完成退欧。斯特金周五在爱丁堡表示，"约翰逊也许得到了率领英格兰、威尔士和北爱尔兰退出欧盟的授权，但他没有得到带领苏格兰退欧的授权。"她表示，将在今年圣诞节前就第二次举行独立公投正式提出申请。她表示，很清楚，伦敦会拒绝苏格兰方面的请求。2014年苏格兰曾举行过一次独立公投，但过半人表达了愿意留在大不列颠王国的心愿。

约翰逊大选获胜，踌躇满志，公开表示他领导的英国保守党已成了事实上的"代表一个国家的政党"。他曾说过，不会允许苏格兰分离出去，因为北爱尔兰将效仿苏格兰也走上独立的道路。

英国历史学家、2017年卡尔奖获得者提莫西·贾顿·阿什（Timothy Garton Ash）周五在大选结果公布后发推特表示，"等待我们的，将是民族动荡的十年，它也许是大不列颠及北爱尔兰王国的终结。"